網傳安普賢在金宇彬＆申敏兒婚禮哭成淚人兒？他親自澄清：錯啦！真正哭的是在郭Tube婚禮

此前，安普賢在網路上因「在金宇彬＆申敏兒婚禮上嗚咽」的影片引起話題，沒想到，其實哭的根本是另一場婚禮 XD

在《春日狂熱》中，安普賢飾演兼具體力、財力與影響力的男主「宣在奎」，帥氣又專情的模樣讓不少觀眾淪陷。劇集最終以全國收視率 5.7% 刷新自身最高紀錄，漂亮收官！



在採訪中談到現實中的戀愛風格，他笑說自己其實沒那麼直接：「比起像在奎那樣大方示愛，我更喜歡默默照顧對方。我不太會把愛說出口，在戀愛裡其實滿害羞的，也不到傲嬌，就是有點笨拙啦。」



至於近日被誤傳在金宇彬與申敏兒婚禮上哭成淚人兒，他也親自澄清：「那是錯誤消息！不是宇彬的婚禮，是郭Tube的婚禮啦。」他解釋，在宇彬婚禮上確實有點眼眶泛紅，但真正落淚是在郭Tube婚禮，「其實衣服也不一樣，只是沒有特別去更正，宇彬也知道這件事。」



談到落淚原因，他坦言，每次看到雙方父母互相問候都會特別感傷。被問到會不會羨慕好友結婚，他也老實表示：「不可能不羨慕。」但隨即補充：「不過我現在還是很享受工作，結婚對我來說還很遙遠。」

安普賢果然是工作狂！接下來還有兩部新劇準備跟大家見面。首先是與 Hodoo Entertainment、李星民、秀賢合作的歷史劇《神之珠》，故事圍繞遠征隊為尋找護國聖物而展開，在冒險中交織友情與愛情，光聽設定就讓粉絲超期待。



另一部則是讓人敲碗已久的《財閥X刑警2》！安普賢飾演的財閥三世刑警「陳利手」警察學校受訓後正式歸隊，沒想到當年在警校對他「特別照顧」的魔鬼教官朱惠拉（鄭恩彩 飾）竟成為新任隊長。從冤家變上下屬，兩人火花四射，笑點與互動都超吸睛。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞