火力全開！池晟《法官李漢英》收視再創新高，瞬間最高飆升至17%，第10集加長10分鐘播出

《法官李漢英》又又又寫下亮眼成績啦！開播後收視一路狂飆、話題度持續發燒，隨著劇情進入高潮，每一集都讓觀眾看得熱血沸騰。

《法官李漢英》由池晟、朴喜洵、元真兒、太元碩、白珍熙主演，改編自同名網路小說，講述曾經淪為大型律師事務所的奴隸、常作出不公判決的法官李漢英，在意外回到10年前後，重新選擇人生道路，對抗巨大惡勢力、實現正義的「回歸復仇劇」。



作品於本月初開播後，話題性與收視率同步攀升。根據收視率調查公司尼爾森韓國於今日（31日）公布的數據，30日播出的第9集，全國收視率達 13.5%，首都圈更高達 14.7%，雙雙刷新自身最高紀錄，氣勢相當驚人。



這集尾聲中，李漢英（池晟 飾）陷入前所未有的危機，金珍雅（元真兒 飾）和馬康吉（金永弼 飾）爲了抓捕投資詐騙犯，試圖搜查「奇蹟亞洲」總部。與此同時，必須躲避檢方追查的石正浩（太元碩 飾），因為李成大在30億韓元入帳後仍遲遲不肯離開，內心焦躁不安，情勢一觸即發。



儘管金珍雅拼命周旋，試圖阻止馬康吉前往總部，但最終仍無法阻擋。隨著「砰」的一聲大門被推開，李漢英驚愕的表情定格在結尾畫面，為劇集留下強烈懸念。特別是金珍雅與馬康吉突襲「奇蹟亞洲」總部，高喊「檢察官來了」的場面，瞬間收視率一度飆升至 17%，展現堪稱歷代級的爆發力。另外，《法官李漢英》第10集將特別擴編10分鐘播出，更加令人期待今晚的劇情發展！



