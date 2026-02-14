韓國電視台的「盲點」：還在用30年前的收視率指標！好劇得不到高收視率，實則網路封神、觀眾哭求第二季

在影音平台全面爆炸的現在，觀眾早就不只坐在電視機前追劇了！然而，電視台卻依然用「收視率」這個30年前的老指標，判斷一部節目的好壞。 近年來多部戲劇、選秀節目明明超有話題、網路熱度爆棚，但收視率卻只有1%~2%，讓不少製作人忍不住直呼：「再用收視率看成績，真的太不合理！」

收視率樣本太少！PD傻眼：4千個家庭能代表全國？

目前的收視率是靠「4,000 多戶裝置的家庭」來計算，全韓國才用4千戶做樣本，影響力卻被無限放大。 更糟的是，只計算「當下在電視上」的收看，透過 OTT、重播、YouTube 二創...... 通通不算。



但現在誰追劇還一定守著電視？ 這方法根本跟不上時代。 SBS 一位 PD無奈表示：「收視率好≠節目好。 很多我覺得做得超好的內容，收視卻不亮眼; 反而一些預期普通的節目，成績很好。 兩者根本不是同一件事。」她強調比起冷冰冰的數字，她們更在意的是「觀眾有沒有感動？ 有沒有討論？ 剪輯片段播完後還在各大平台被瘋傳嗎？」只要網路聲量爆，有人二刷三刷，那就代表節目成功了。

廣告主也變了！不追收視率，只看20~40歲反應

以往黃金時段只要收視率高，就能吸到滿滿廣告。 但現在廣告主更看重的是——「能不能打到 20~40 歲這群核心觀眾？」因此，高收視但觀眾年齡偏高的節目，反而不一定賣得掉廣告。 某電視台內部人士說得更直白：「收視高沒廣告，一切都是零。 比起多少人看，我們在意的是——誰在看、在哪裡看、看了之後有沒有反應。」所以現在各台都會同時看：OTT點擊數、網路短片觀看數、社群討論度、品牌適配性（節目調性是否符合合作品牌）這幾項指標，才能判斷一個節目值不值得投資。



收視率壓力讓工作環境「緊繃到爆」：一天講十次收視，誰不崩潰？

一位製作組成員吐露過往經驗：「只要掉一點，主管就開始狂施壓，整天只講收視。 甚至會懷疑自己是不是不會做節目，壓力超大。」明明節目網路討論度超高、片段在YT狂破百萬，卻因為本放收視不亮眼，被質疑表現不好，製作人直言這種心態「非常過時」。



文化評論家尹碩珍也指出：「收視率不可能被完全丟掉，但它已經不再是唯一標準。 用收視率定生死，是時代錯誤的觀念。」

收視率時代結束了！真正的贏家=能在所有平台引爆話題的作品

隨著 OTT、YouTube、短影音主導收視習慣，觀眾早已改變。 一部作品的成功，不再只看「電視機前坐了幾個人」，而是：它是否在網路洗版？ 年輕人願不願意主動找來看？ 品牌、廣告主願不願意合作？ 二創與片段是否廣傳？



這些才是新時代的真正 KPI！韓國業界目前正積極推動「多元指標」，希望未來不再讓好節目被1%收視率打入冷宮，也讓製作人可以專心做好內容，而不是每天被數字綁架。

