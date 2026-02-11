從4.3%衝上11.5%！《法官李漢英》逆襲稱霸收視 ！最後兩集加長10分鐘，池晟「瘋判結局」萬眾期待

開局低迷卻憑驚人後勁強勢攻佔家庭劇場的話題韓劇即將迎來大結局！MBC金土劇《法官李漢英》首集僅以全國4.3%的收視率起步，但靠著口碑效應收視一路狂飆，近期已衝上11.5%，穩坐同時段冠軍寶座。 本劇僅剩最後兩集，黑暗英雄的終極結局引發高度期待。

這部14集的作品，首播時收視表現平平，但隨著劇情推進，扎實的劇本與演員們的熱演引發熱議，收視呈現驚人漲勢。 在第12集（倒數第二週）已突破11.5%，牢牢守住收視第一。 遊走法律邊緣的黑暗英雄故事徹底征服觀眾，這部收視逆襲的「黑馬劇」將如何收尾，成為最大看點。



《法官李漢英》講述司法界「瘋判」李漢英（池晟 飾）的破格行動，已連續四周稱霸金土劇收視。 以下就來盤點讓觀眾熱血沸騰的李漢英「高光時刻」！



#慈悲？ 不存在的！直接把連環殺手撞飛的瘋判氣魄

李漢英因冤死而重生，回到10年前擔任地方法院法官的時期。 他審理的被告金尚真（裴仁爀 飾）當時僅因竊盜未遂被捕，依法只能判緩刑。 但知悉金尚真是連環殺手真面目的李漢英，下定決心要抓住他。 為了斬斷惡之鏈，李漢英最終目擊金尚真，並大喊：「對殺人犯金尚真死刑判處，立即執行！」隨即猛踩油門衝撞。 看著金尚真滾落冰冷道路、惡徒遭天譴的瞬間，觀眾直呼「爽度爆表」！



#權勢者施壓？ 對暴走火車李漢英根本無用！公開兵役舞弊名冊

為了調職首爾需要籌碼的李漢英，拿到了涉及政法界人士子女的兵役舞弊名冊，並計劃加以利用。 名單上甚至包含姜信鎮（朴喜洵 飾）想捧上位的大法官候選人之子。 面對金振漢（鄭熙泰 飾）要求交出名冊的軟性威脅，李漢英冷笑回應：「用這名單上的人組個內閣都夠了吧？ 找其中任何一人幫忙，弄張去首爾的門票應該都不難。」隨後，他更搶在惡勢力出手前召開記者會公開名冊，成功反將一軍，並藉此機會成功調職首爾中央地院，一石二鳥。



#用挖土機懲戒坑洞案主謀！緊咬惡人喉嚨的執著

李漢英更親自執行「私刑」，將「瘋判」魅力發揮到極致。 他追撞導致南部面坑洞事故的元兇、面廳長秋榮進（李璋元 飾）的車，並將他拖到採石場。 面對罹難者家屬「殺了他」的請求，李漢英宣告：「被告秋榮進！判處死刑！」並操作挖土機舉起巨石欲砸下。 雖在家屬勸阻下未執行，但李漢英緊盯後續審判，持續施壓。 最終看著秋榮進被求刑10年徒刑與50億罰款，李漢英銳利的眼神讓觀眾大呼過癮。

#擊垮巨惡金主的完美設計！

李漢英設局從巨惡的資金管理人李成大（趙相紀 飾）手中騙走30億黑金。 事蹟敗露後，李成大試圖向姜信鎮告密，使李漢英陷入危機。 此時，李漢英冷笑背出李成大女兒的帳號，威脅道：「如果這30億馬上匯進這個帳戶，你覺得會發生什麼事？ 強首席知道後會是什麼表情？ 不好奇嗎？」將李成大逼入絕境。 更絕的是，他找來「強大靠山」白理碩（金太祐 飾），在李成大面前亮出載明非法審判交易與賄絡細節的文件，徹底取得勝利。



《法官李漢英》憑藉主角李漢英的活躍表現，人氣直到劇集尾聲仍居高不下。 距離結局只剩最後兩集，從腐敗法官蛻變為黑暗英雄的李漢英將如何收尾，備受期待。

MBC金土劇《法官李漢英》第13、14集將延長10分鐘，於本月13日（五）、14日（六）晚間9點40分（韓國時間）播出。

