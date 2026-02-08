《法官李漢英》池晟撕下正義面具!!「祝賀閣下平安歸來」震撼結局收視飆至15.9%

（雷）池晟在最新一集 EP.12 中翻轉局勢。原本被視為正義審判者的他，一抹微笑竟讓觀眾們全都背脊發涼。

7日播出的 MBC《法官李漢英》第12集中，李漢英（池晟 飾）接連逼迫張泰植（金法來 飾）與朴廣土（孫炳昊 飾），展開痛快淋漓的「爽快復仇」劇情。然而在最後一刻，他卻做出顛覆所有人預期的選擇，帶來震撼。



當天播出以首都圈家庭收視率達12.1%、全國11.5%，展現他身在金土劇時段的強勢影響力。特別是李漢英現身朴廣土的派對，說出「祝賀閣下平安歸來」的結尾場面，瞬間最高收視衝上15.9%，讓觀眾起雞皮疙瘩。主要觀眾群收視率也以4.2%奪下同時段第一。

此前，李漢英曾遭張容炫（金柄基 飾）遊說，要求對張泰植求處5年有期徒刑。但他在與姜信鎮（朴喜洵 飾）會面後，仍堅持「會依法律原則判決」的立場，預告將做出正義裁決。觀眾也因此期待再度迎來痛快一擊。



「判復仇者聯盟」的活躍表現同樣亮眼。宋娜妍（白珍熙 飾）取得先進幸福財團的假帳簿資料，朴哲宇（黃熙 飾）則掌握朴廣土司機的可疑資金流向。在牽動政界的龐大關係網中，李漢英更拉攏在野黨議員郭尚哲（李鍾赫 飾），擴大棋局。圍剿巨大惡勢力的縝密腦力戰，大幅提升劇情沉浸度。

關鍵一擊在法庭上爆發。張泰植原以為卞律師（金漢潔 飾）會替他背罪，但對方反而公開錄音，揭露張泰植的貪腐與下令殺人的情節。最終張泰植被判處20年有期徒刑並追徵1700億韓元，張容炫也遭逮捕，看似惡勢力瓦解。



然而勝利的餘韻並未持續太久。隨著調查資料外洩，金珍雅（元真兒 飾）與朴哲宇遭到降職；原以為已被拘捕的朴廣土，卻與政商界人士舉辦派對。而李漢英也現身其中。他彷彿什麼事都沒發生般微笑舉杯。

只剩最後兩集（全14集）的《法官李漢英》。李漢英的選擇究竟是背叛，還是為了更大棋局的布局？



《法官李漢英》第13集將於2月13日晚間9點40分播出，並以延長10分鐘的特別編成登場。

