為追星賭上腳踝！為了看偶像一眼，粉絲腳踩「恨天高」慘變人體基地台！網怒批：自私又危險

最近韓國論壇一篇標題為「已經瘋掉的近期站立鞋水準」的文章引爆熱議，照片中有女性粉絲在「站席」腳踩高到離譜的厚底鞋，堪稱演唱會奇景。

由於偶像演唱會站席幾乎是「視線戰爭」，為求在人群中脫穎而出，許多鐵粉不惜砸錢投資超誇張增高鞋。最驚人的是，有粉絲不只穿厚底鞋，還自備10公分高的塑膠底座墊在鞋底，整個人直接「加高20公分」，讓其他網友看得目瞪口呆。



這種被粉絲暱稱為「站立鞋」的特製增高鞋，近來在偶像圈討論度超高，甚至有人透過個人社群平台收費出租。隨著本月21日RIIZE將在日本東京巨蛋開唱，粉絲也預測現場又將湧現一波「站立鞋大軍」。



不過畫面傳開後，網友多半不買單：「這已經不是鞋墊了，是危險裝備」、「穿這樣腳踝遲早扭斷」、「如果推擠跌倒絕對出大事」。一片驚呼聲中，也有人傻眼問：「到底是來看偶像，還是來比身高的？」、「擋住其他人視線的行為很討厭」、「如果穿增高鞋有效的話，以後會越傳越高」、「站在她後面的粉絲要哭了，什麼都看不到」等。



