現實太累就去虛擬世界談戀愛吧！Jisoo×徐仁國《訂閱男友》多巴胺爆發，最新劇照也太美

Netflix 浪漫喜劇《訂閱男友》Jisoo與徐仁國預告將帶來一部從現實共感到多巴胺滿滿的浪漫喜劇，三月春日保證令人心臟狂跳～。

《訂閱男友》講述在現實生活中疲憊不堪的網漫PD徐美萊（Jisoo 飾），透過虛擬戀愛模擬程式訂閱戀情並親身體驗，實現戀愛幻想的故事。「訂閱男友」既是影集名稱，也是劇中登場的虛擬戀愛訂閱服務，能在虛擬世界中帶來夢寐以求的約會。在所有上班族都能產生共鳴的現實日常之上，加入「在虛擬世界訂閱戀愛」的獨特設定，預告將帶來令人心跳加速的悸動。



尤其是以「貼合角色」形象回歸的Jisoo，與被稱為「化學反應匠人」的徐仁國相遇，已引發熱烈期待。形象開朗直率的Jisoo，完美融入能引發現實共鳴的美萊一角；而在多部浪漫作品中以令人心動的化學反應備受矚目的徐仁國，也將展現不同以往的魅力。兩人將以網漫PD身分，成為越想避開卻越糾纏在一起的微妙加班夥伴。



首先，Jisoo將飾演被現實生活壓得喘不過氣、把戀愛與愛情都擺在一旁的上班族「美萊」。公開的照片中，可見她帶著疲憊神情上班的模樣。她戴著彷彿想與世界隔絕的降噪耳機、低頭打盹的樣子，完全就是平凡上班族的縮影。另一張照片則捕捉到她在寒冬戶外冷得直跺腳的模樣。令人好奇美萊那有些心酸卻充滿動態的職場生活之際，接著的照片中，她帶著好奇的表情戴上「訂閱男友」裝置的畫面也相當吸睛。當美萊進入虛擬現實後，究竟會展開什麼樣的約會，也讓人倍感期待。





徐仁國飾演的「慶南」一角，也以多樣魅力提升期待值。慶南是Nemo工作室的人氣網漫PD，但對美萊來說卻是不知為何想避開的「難以解讀」同事。公開照片中，專注於工作的慶南散發出難以接近的「工作能力者」氣場，望向美萊時那冷淡的表情，也隱約帶著距離感。不過在另一張照片中，彷彿喝得酩酊大醉的慶南則展現出可愛反差魅力。與平時截然不同的笨拙模樣，也讓人更加期待慶南的另一面。





Jisoo表示：「美萊是一個努力生活，並試著在屬於自己的時間裡尋找幸福的平凡青春。我覺得她是誰都能產生共鳴的普遍人物，所以在演出時，我努力去呈現美萊的情感。」引發觀眾好奇。徐仁國則將慶南形容為「外表木訥、內心細膩的角色」，並表示：「既有反轉也很有趣，希望大家多多期待。」預告美萊與慶南之間將出現令人期待的變化。



執導《訂閱男友》的金政植導演表示：「美萊這個人物的成長過程，以及美萊與慶南之間關係的變化，是本劇最大的看點。」他補充說：「在現實中因愛情受傷的美萊，透過『訂閱男友』這個虛擬世界的體驗，逐漸療癒自己並重新找回去愛的勇氣。相信在這段旅程中，觀眾也會對美萊的情感產生共鳴，自然而然地為她加油。」

由Jisoo與徐仁國描繪的夢想成真浪漫喜劇《訂閱男友》，將於3月6日於Netflix獨家上線。

