BLACKPINK Jisoo × 徐仁國主演 Netflix《月刊男友》劇照曝光！李洙赫、徐康俊、李宰旭等男神特別出演

《月刊男友》（訂閱男友）不只主角陣容吸睛，特別出演名單也超華麗！想快點看到播出啊！

Netflix 新劇《月刊男友》由 BLACKPINK Jisoo（金智秀）、徐仁國主演，講述因現實生活而疲憊不堪的網路漫畫PD「徐美萊」通過虛擬戀愛模擬實驗訂閱男友並體驗戀愛，是一部浪漫喜劇。劇照也在近日曝光，立即引發劇迷熱烈期待。



Jisoo 飾演的網路漫畫製作人「徐美萊」，長期單身又被工作追著跑，某天意外開啟「月刊男友」系統，進入多巴胺爆表的虛擬戀愛空間，和一群不真實卻完美的男人談起戀愛，也逐漸找回久違的心動。



徐仁國飾演的「朴慶南」則是徐美萊的職場同事兼競爭對手，他是徐美萊最不想面對的麻煩人物，但卻是公司裡公認的「工作能手」。



此外，《月刊男友》的特別出演名單一公開就掀起熱議！李洙赫、徐康俊、李宰煜（李宰旭）、李賢旭、李相二、金聖喆、邕聖祐等男神接力登場，究竟會化身成什麼樣的角色？又將與 Jisoo、徐仁國有什麼樣的對手戲？也成為觀眾關注的焦點之一。



而《月刊男友》由《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》金政植導演執導，南宮導煐編劇執筆，總共有10集，預計在今年播出。

