人氣男團 ZEROBASEONE 重大變動！5人確定續約活動、4成員將各奔新路

公司除了宣布未來ZEROBASEONE改成「五人體制」繼續活動外，也說明演唱會的演出9名成員都將一同登台與粉絲見面。

今早最新（12日），所屬公司WAKEONE表示：「成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭5人，基於深厚的信任，決定以ZEROBASEONE展開全新一季的活動。」

WAKEONE說明：「這次的決定，是包含本公司藝人SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭，以及成韓彬、金地雄與其所屬公司在內，經過充分討論後，齊心達成的共識。」

至於章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰4人則不續約：「他們的企劃期已經結束，正在為新的征程做準備。」並補充：「我們也支持他們未來的發展，更希望大家繼續鼓勵和支持他們，讓他們在新的道路上不斷前行。」



「在ZEROBASEONE這個名字之下，9名成員共同累積的音樂資產，並不會停留在某一個時點，而是將以各種形式與可能性持續擴展，延續其生命力。雖然活動形式可能有所變化，但我們承諾，一起分享的價值與團體的核心精神將不會改變。」

公司最後也補充說：「如先前公告，『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE』演出，9名成員都將一同登台與粉絲見面。」



「今後也請大家持續給予ZEROBASEONE成員溫暖的支持與期待，未來詳細活動計畫將在整理完成後另行公告。謝謝大家。」



