「只會說對不起」！邊佑錫身陷機場口罩風波！韓媒狙擊「太失禮」、重提舊爭議

演員邊佑錫日前因在機場堅持佩戴口罩，引發韓國媒體與網友熱議。
9日下午，他為出席中國北京某時尚品牌開幕活動，現身仁川國際機場。儘管現場記者多次示意希望邊佑錫摘掉口罩，但他並未照做，全程沒有露臉。
據韓媒報導，當天行程是透過公關公司事先公開的正式採訪安排，甚至提供了航班資訊與車輛牌號。記者事前曾向經紀公司請求「希望他能摘下口罩」，但邊佑錫仍如今年1月米蘭行程時一樣，僅在過馬路時對記者連聲表示「抱歉」、「對不起」，並未配合露出面容。韓媒評論指出，明星的機場造型通常與品牌讚助及宣傳密切相關，此舉不僅讓現場媒體與粉絲失望，也可能被視為「對合作品牌缺乏禮儀與責任感」。部分韓國媒體更重提2024年他被指控對機場旅客閃燈、私自管制通道而引發的「皇帝級護衛」爭議。 當時相關保全人員因違反《警備業法》被移送檢方。
*相關內容：邊佑錫「皇帝護衛」爭議持續！警方展開調查：對三名保鑣內部審查中！仁川機場：開放以來首例
相關事情很快就引起了網友們的關注，眾人紛紛評論：「記者是故意搞大事情吧，肯定有不能摘的理由啊」、「很多愛豆出國也會戴口罩啊，為什麼邊佑錫戴了就要被罵？」、「也沒有人規定公開行程不能戴口罩啊」、「什麼時候連戴口罩都要被檢討了？」、「不要把機場當作宣傳場所，不管是媒體還是粉絲都不要擠在那裡拍照」、「記者沒事找事，24年的事情也是被你們搞大的」、「最近流感那麼嚴重，我覺得戴口罩是對的」、「出國什麼時候變成官方行程了？」等。
邊佑錫於2010年以模特兒出道，2024年憑藉《背著善宰跑》人氣飆升，成為全球矚目的韓流明星。他接下來將通過MBC《21世紀大君夫人》與Netflix《我獨自升級》與觀眾見面。 此次機場動態再次引發公眾對明星公開行程「禮儀界線」的討論。
