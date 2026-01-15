ZB1合約倒數！傳成韓彬等5成員有望續留，章昊等4人動向受矚

人氣男團 ZEROBASEONE（ZB1） 合約動向再度引發熱議。 根據韓媒《TenAsia》日前獨家報導，成員成韓彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰來、朴乾旭，未來持續以 ZEROBASEONE 名義活動的可能性相當高。

報導指出，隸屬 YH Entertainment（前身為 Yuehua） 的成員——章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰，已確定回歸原公司，與其他五名成員走向不同發展路線。 事實上，所屬公司 Wakeone 上個月已先行宣布，ZEROBASEONE 的「完整體活動」將延長 2 個月，為後續安排留下空間。



而在本月12日，YH Entertainment 也透過官方管道發聲，感謝粉絲長期支持旗下四名藝人，並表示將從即日起，與章昊、Ricky、金奎彬、韓維辰基於信任關係，冷靜規劃未來行程與發展方向。YH 方面透露，目前正從多元面向審慎評估，讓藝人能充分發揮各自潛力，雖然短期內不會有太多具體消息公佈，但承諾未來會以「更成熟、更耀眼的樣貌」再次與粉絲見面。 同時也強調，ZEROBASEONE 剩餘的特別活動與安可演唱會，仍會全力支援、不受影響。

這類「部份成員延續、部份回歸原公司」模式粉絲們並不陌生。 先前同樣出身《BOYS PLANET》的團體 EVNNE，就曾出現 YH Entertainment 所屬成員未續約、其餘成員繼續活動的情況。 當時 EVNNE 最終以 5 人體制持續運作，也成為這次 ZB1 動向的重要參考案例。



因此不少業界人士推測，ZEROBASEONE很可能比照 EVNNE 模式——在 YH 所屬成員完成整理、各自展開新行程後，其餘 5 名成員將在 Wakeone 的管理下，繼續以團體形式活動一段時間。對此，Wakeone 僅低調回應：「關於 ZEROBASEONE 的未來活動，仍在討論各種可能性，目前尚未有最終定案。」但多方消息都指出，5 人延續團體活動的機率相當高。



另一方面，ZEROBASEONE 也即將迎來重要時間點——今年 3 月，9 人完整體合約正式到期。 而在此之前團體仍將推出新作品，繼去年9月發行正規一輯《NEVER SAY NEVER》後，時隔約5個月，帶來全新專輯《REFLOW》。

究竟 ZEROBASEONE 會如何「拆線不解散」，成為下一個成功轉型案例？ 粉絲們已經屏息以待。

