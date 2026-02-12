人气男团 ZEROBASEONE 重大变动！5人确定续约活动、4成员将各奔新路

公司除了宣布未来ZEROBASEONE改成「五人体制」继续活动外，也说明演唱会的演出9名成员都将一同登台与粉丝见面。

今早最新（12日），所属公司WAKEONE表示：「成韩彬、金地雄、SEOK MATTHEW、金泰来、朴干旭5人，基於深厚的信任，决定以ZEROBASEONE展开全新一季的活动。」

WAKEONE说明：「这次的决定，是包含本公司艺人SEOK MATTHEW、金泰来、朴干旭，以及成韩彬、金地雄与其所属公司在内，经过充分讨论后，齐心达成的共识。」

至於章昊、Ricky、金奎彬、韩维辰4人则不续约：「他们的企划期已经结束，正在为新的征程做准备。」并补充：「我们也支持他们未来的发展，更希望大家继续鼓励和支持他们，让他们在新的道路上不断前行。」



「在ZEROBASEONE这个名字之下，9名成员共同累积的音乐资产，并不会停留在某一个时点，而是将以各种形式与可能性持续扩展，延续其生命力。虽然活动形式可能有所变化，但我们承诺，一起分享的价值与团体的核心精神将不会改变。」

公司最后也补充说：「如先前公告，『2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE』演出，9名成员都将一同登台与粉丝见面。」



「今后也请大家持续给予ZEROBASEONE成员温暖的支持与期待，未来详细活动计画将在整理完成后另行公告。谢谢大家。」



