男神相見慘變傷害現場？朴寶劍帥到讓好萊塢巨星想不開！克隆尼絕望發言笑翻全場

好萊塢「帥氣大叔」代表喬治克隆尼（George Clooney）遇上韓國「國民男友」朴寶劍，兩人互動意外成為全球熱搜焦點！

日前他們共同出席在義大利米蘭舉行的名錶品牌OMEGA活動，同為品牌大使的兩位男神難得同框，現場火花十足。當天朴寶劍以流利英文致詞，驚喜表示：「沒想到能在這裡見到喬治克隆尼，我會好好珍藏這一刻。」聽到這番話，坐在台下的克隆尼立刻露出調皮笑容，不僅頻頻點頭，更在會後親切地摟住朴寶劍的肩膀，互動宛如兄弟。



不過，最爆笑的還在後頭！64歲的克隆尼看著眼前年輕帥氣的朴寶劍，突然幽默自嘲：「看著他讓我感到絕望...... 我簡直想自殺！（I wanna kill myself）」這番「嫉妒式稱讚」瞬間引爆全場笑聲，也展現他招牌的機智與風度。



George: it's very frustrating for me because at 64 i look at him and i wanna kill myself



george clooney is so real #ParkBoGumpic.twitter.com/0nL6h83Los — dheePark (@dheebrent30) February 7, 2026

OMEGA全球總裁雷納德·艾斯勒曼（Raynald Aeschlimann）也大力稱讚朴寶劍，形容他是「擁有獨特魅力與強烈銀幕存在感的演員」，更表示其寬廣的戲路與真誠的演技，與品牌追求的精準、卓越及永恆價值完美契合。



這場跨世代男神相遇的畫面，讓網友狂刷「兩個人都帥到犯規」、「克隆尼的幽默感100分」、「朴寶劍的國際人脈圈又升級了」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞