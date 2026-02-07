演員「副業魂」大爆發！拋開本業瘋玩角色扮演 ：朴寶劍變理髮師、金泰梨教演戲、邊佑錫開民宿、李彩玟登雪山

演藝圈吹起「副業綜藝」風潮！一票演員放下偶像包袱，在實境秀裡玩起角色扮演，從飯店經理、鄉村理髮師到民宿老闆、小學戲劇老師，打造出比戲劇更吸睛的「平行時空」，讓粉絲直呼超新鮮！

▼ 孫娜恩變身「鬼怪飯店經理」 古宅開張專寵外國客



MBC every1全新綜藝《鬼怪飯店》20日首播，主打「只營業一週就消失」的神秘概念，讓孫娜恩與高斗心、權律、金桐俊、李大輝、全成坤等6位明星化身「鬼怪（飯店經理）」，在濟州島韓屋飯店接待外國旅客，結合K-POP、 K-FOOD等韓流文化，傳遞韓國傳統之美與溫暖人情味，打造療癒系旅遊節目。

▼ 朴寶劍考取證照玩真的！鄉下開「暖男理髮廳」



男神朴寶劍也來挑戰副業！tvN新綜藝《寶劍Magic Curl小鎮魔髮師》將於30日首播，擁有「理髮師國家資格證」的他，將與好友李相二、郭東延在偏遠鄉村經營理髮廳。 朴寶劍在服役期間考取證照，還曾親自為同袍操刀剪髮，這次節目中李相二更為此考取美甲師執照，誠意十足。 節目預告將打造「不只打理髮型，更溫暖人心」的理髮廳，暖男形象再度升級！

▼ Netflix搶攻民宿市場 邊佑錫加盟引爆期待



Netflix也加入戰場！預計第二季上線的《劉在錫的民宿法則》（《劉在錫Camp》），是「國民MC」劉在石繼2018年《Busted！明星來解謎》後，時隔8年重返Netflix的實境秀。 節目主打露營型民宿，劉在石將親自接待客人，更驚喜的是，憑《背著善宰跑》人氣飆升的「國民狗狗」邊佑錫也將加盟，獻出出道後首個固定綜藝！他與劉在石、李光洙的互動令人期待，先前傳出李孝利、李尚順夫婦可能客串，Netflix曖昧官方回應「請透過正片確認」，更吊足觀眾胃口。

▼ 金泰梨挑戰小學戲劇老師 與孩子共創舞台



氣質女星金泰梨也開啟副業模式！她將在tvN《放學後戲劇班》獻出出道後首個固定綜藝，挑戰擔任鄉村小學課後戲劇班的老師。 從愛情劇、古裝劇到科幻片都能駕馭的她，這次將與孩子們一起創作舞台，展現全新魅力。 節目還找來崔賢旭、姜南擔任助教，新鮮組合引發好奇。

演員們紛紛跳出戲劇框架，在綜藝裡大玩職業體驗，讓觀眾看見他們親切又充滿反轉魅力的另一面。 這波「副業綜藝全盛時代」熱潮，看來只會越燒越旺！

▼ 李彩玟變菜鳥山友 跨界挑戰「要命」登山秀



通過《暴君的廚師》人氣飆升的李彩玟將加盟Netflix綜藝《到底為什麼要登山？ 》，與Car，the garden、DAY6 度雲、All Day Project Tarzzan等共同挑戰攀登雪山。 這四位「這輩子從未自發性想爬山」的藝人，被迫挑戰人生首次的嚴冬雪山長征，展開一場「用生命爬山」的爆笑血淚記！這是一場獻給所有曾翻著白眼問「到底為什麼要爬山？」的人們的「解答型綜藝」。

