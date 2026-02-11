朴正民出演的舞台劇《少年Pi的奇幻旅程》開演5分鐘前竟臨時取消演出！即使退費110％仍難以平息觀眾怒火

演員朴正民除了電影新作《人工情報》正在熱映中，他除了勤跑節目宣傳外，更參與了舞台劇《少年Pi的奇幻旅程》演出。不過昨日卻傳出他所主演的場次在演出前才臨時宣布取消，主辦方雖已正式道歉並釋出誠意退費彌補，但仍讓到場等待許久的觀眾們無法接受。

《少年Pi的奇幻旅程》製作團隊在2月10日透過官方頻道表達，當日晚間7點30分預定要進行的演出，因為在演出前有一部分照明設備突然出現技術性的問題，雖努力試圖修復，但團隊判斷若要進行正常演出仍有困難，因此不得已取消了該場次的演出。團隊也詳細說明，出現了最終檢查也無法得知原因的問題，照明設備無法正常運作，因安全考量決定取消演出。對於花上寶貴時間來到劇場的觀眾們造成不便，真心致上歉意。也說明將依照預售方式一一聯繫退款事宜，承諾往後將更留意檢查劇場設備。



《少年Pi的奇幻旅程》在當日開演5分鐘之前突然宣布取消演出，讓觀眾們相當錯愕。雖然承諾以大家購票金額的110％進行退款，並依序進行個別短訊通知，不過似乎難以平息觀眾們的怒火。許多觀眾們透過SNS反映「開演前5分鐘才宣布取消，這像話嗎？大家搶票多困難才買到的，連清楚的廣播告知都沒有，完全感受不到負責任態度」「對於在公演場地門前等待的觀眾們，開演前5分鐘用大家聽不到的廣播宣布取消，這樣對嗎？一點禮貌都感覺不到。」「即使是技術上的缺失，至少也該讓演員們出場問候大家吧？」等等。



《少年Pi的奇幻旅程》改編自小說《Pi的故事》，劇情描述被巨大風暴席捲的小船，被困在太平洋中央，只剩下一隻孟加拉虎與少年Pi共度227天的冒險故事。由演員朴正民擔任主角演出。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞