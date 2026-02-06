踢到鐵板！墨西哥節目嗆BTS「沒名氣」酸粉絲「學歷低」，激出全球ARMY曬學歷：我們醫生、專家一堆

墨西哥一檔娛樂節目近日在討論防彈少年團（BTS）世界巡演售票問題時，主持人與來賓竟公然對BTS及其粉絲團ARMY進行無知且帶有嚴重偏見的侮辱，引發當地與全球粉絲強烈反彈！

墨西哥Multimedios「Channel 6」的八卦節目《Chismorreo》在4日播出的內容中，原本探討BTS墨西哥城演唱會售票爭議，但話題很快歪樓成為來賓對BTS及其粉絲的集體嘲諷。 其中，來賓法比安·拉貝（音譯）在BTS影片播放時，竟稱他們是「不知名歌手」，還嗆聲：「如果我有17歲女兒，絕不會讓她為了這種演唱會哭鬧，我會叫她回去寫作業。」

另一位來賓路易莎·費爾南德（音譯）更是變本加厲，先質疑粉絲購買高價票的判斷力，接著竟口出狂言：「我敢說至少一半的粉絲連小學都沒畢業！」即便主持人試圖緩頰，稱「對很多孩子來說，看BTS是夢想」，也無法阻止兩人失控的歧視性言論。



節目播出後，全球AMRY集體炸鍋，立刻在社群媒體上強力反擊。 許多粉絲po出學歷與專業證照，包括稅法碩士、外科醫生、生物科技專家等，狠狠打臉節目所稱的「低學歷」標籤。 粉絲怒轟：「一個對社會毫無貢獻的八卦節目，憑什麼嘲笑在全球傳遞正面影響力的BTS？」

此爭議爆發時點非常尷尬，因為墨西哥政府高度重視BTS此次巡演，總統克勞蒂亞·薛恩鮑姆甚至親自介入，要求解決售票不公問題，並對BTS表示高度支持。 她此前還透露，已致函韓國總統李在明，請求支持更多BTS演唱會，「對於（大眾及政府）對BTS的深切關注，我們深表感謝，也已收到製作公司方面傳達相關意見的回覆。」



目前BTS墨西哥場次（5月7日、9-10日）將按原計劃舉行，而在全球ARMY的團結力量與墨國政府的力挺下，這場歧視風波反而更凸顯BTS無可動搖的國際影響力。

