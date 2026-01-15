《劉Quiz》金惠奫親談7年黑暗無名期！曾被罵「業餘的」、被嫌矮、每天躲在車上哭

演活了《背著善宰跑》任率（任素）的實力派演員「金惠奫」，出演 tvN《劉Quiz on the Block》與劉在錫暢談人生，回顧了自己無名時期的經歷。

金惠奫曾經歷過長達 7 年的無名生活。她回憶道，因為發音問題，在現場常被斥責是「業餘的」，也因此挨了不少罵，回想起當時感到相當委屈。她表示：「不過仔細想想，那些話也不算錯，畢竟確實還是業餘的，就這樣撐過來了。」



她說：「如果一直想著『我被罵得好慘』，反而會變得畏縮，所以我努力不讓自己那樣想。」並吐露自己從高中一年級開始，參加過 100 次以上的試鏡。

她表示：「最多的時候，一天跑 3 場試鏡，真的落選過很多次。」也提到：「去試鏡時，常聽到『個子太矮』這種話，這也成了我的自卑點。我還曾經編過不少話，甚至把身高多說了 2 公分。」說完露出笑容。



她接著說：「在現場真的聽過很多髒話。只要在現場遇到難過的事，就每天在車上哭，在公車、地鐵上也每天哭。」回憶起 7 年間只接演臨時角色、累計出演超過 50 部作品的時期。也因為有這些經歷，網友對她的演技實力也是給了很高的評價。

金惠奫表示：「一直感到很迷惘，不知道自己是否做得好，同時兼顧學業也非常辛苦。」



金惠奫透過與邊佑錫攜手主演的 tvN 奇幻熱門韓劇《背著善宰跑》等作品，逐漸成為備受矚目的愛情劇女王。《SKY Castle》（天空之城）姜藝瑞，和《意外發現的一天》（偶然發現的一天）殷端午，也是相當經典的人氣角色。





