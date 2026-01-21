「致鬱系」編劇朴惠英新作《所有人都在與自己的無價值感鬥爭》官宣主演！具教煥、高胤禎、吳正世、朴海俊...超狂陣容網嗨：神劇預定

以《我的大叔》、《我的出走日記》寫下人生金句、掀起療癒風潮的編劇朴海英，正式回歸電視圈！JTBC全新韓劇《所有人都在與自己的無價值感鬥爭》（簡稱《無價鬥爭》）日前公開卡司，確定由具教煥、高胤禎、吳正世、姜末今、朴海俊聯手出演，消息一出立刻引爆期待。

看點一：神編劇朴惠英+暖心導演車英勳，這組合不看不行！

《無價鬥爭》將由朴惠英編劇執筆、車英勳導演（《山茶花開時》、《歡迎來到三達里》）執導。 朴惠英擅長將人性最底層的情感，用最溫柔、最通透的文字提煉出來，被韓網譽為「最懂平凡人苦痛的神手編劇」。 而車英勳導演則以捕捉普通人間的溫暖連結著稱，兩人這次聯手，預計又將掀起一波「人生共鳴旋風」！

劇情描述一群在優秀朋友間感到格格不入、被嫉妒與不安折磨的人們，如何在「無價值感」的黑暗中，為彼此點亮人生的「綠燈」。 製作組透露：「這部劇不否定『嫉妒』這種普遍情感，而是直視它，希望帶給觀眾既痛又暖的共鳴。」



看點二：主演陣容根本「演技夢之隊」，每個人都瘋得好真實！

具教煥 飾 黃東滿（預備電影導演）：這位「劇拋臉」演技派，終於迎來首部電視劇主演！他演的黃東滿是電影界知名聚會「8人會」中唯一沒能出道的人，總像個「未被邀請的客人」，用不停歇的長篇大論和虛張聲勢來掩飾內心的不安。 具教煥將演出那種「怕被看穿無價值而狼狽掙扎，卻連這份狼狽都讓人覺得可愛」的平凡人角色。



高胤禎 飾 卞恩雅（電影公司PD）：近期人氣爆棚的高胤禎，這次挑戰飾演外號「斧頭」的犀利劇本評審PD！恩雅外表冷靜，其實一情緒超載就會流鼻血，內心藏著創傷與自我毀滅的憤怒。 她將與東滿相遇，兩人在彼此的傷痛中互相治癒，高胤禎深邃的眼神戲預計又將成為話題。



吳正世 飾 朴慶世（電影導演）：演什麼像什麼的吳正世，這次演出與東滿有著「致命愛憎關係」的成功導演。 他執導過五部長片，卻因最近作品慘敗，反而對「什麼都不是」的東滿產生極度自卑與執著。 兩人之間的「自卑感對決」預計會充滿超現實的幽默與張力！



姜末今 飾 高惠珍（電影公司代表）：實力派姜末今飾演慶世的妻子、電影製作公司「高朴影視」的代表、也是「8人會」聚會餐廳的老闆娘。 她既有包容東滿長篇大論的溫暖，也有作為製作人的強悍領導力，理性又強勢，在混亂關係中撐起全域，是劇中穩定的「定心丸」。



朴海俊 飾 黃振滿（東滿的哥哥）：曾是詩人、如今淪落為工地臨時工的哥哥振滿，由朴海俊演出。 他將詮釋一個與世隔絕、內心空虛的角色，與弟弟東滿之間「同病相憐」的兄弟情，預計會帶來沉重而深刻的餘韻。



網友看到超強陣容後反應爆棚，紛紛表示：「這陣容太狂了吧！」、「朴惠英出品，必屬精品」、「高胤禎接這種劇本真的好有眼光」、「具教煥終於當男主了！等超久」、 「感覺每個人設都瘋得好真實，我已經準備好被療癒（虐）了！」

《所有人都在與自己的無價值感鬥爭》預計於2026年上半年在JTBC播出，不少劇迷已敲碗：「求快點開播！」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞