「注射阿姨」風暴延燒！朴娜勑被爆「典禮前急討瘦身針」

韓國演藝圈非法醫美爭議持續延燒！被稱為「注射姨母」的A某近日透過丈夫向媒體反擊，指控知名主持人朴娜勑曾「主動上門求助」，甚至在某頒獎典禮前緊急要求施打減肥點滴，此言論與朴娜勑經紀公司先前承認「多次接受施打」的說法形成矛盾。

根據SBS《想知道真相》節目揭露，A某雖無韓國醫師執照，卻多次為藝人進行醫療行為。 朴娜勑前經紀人爆料，2023年《我獨自生活》台灣拍攝期間，A某竟因朴娜勑宿醉，直接在酒店走廊攤開藥品強行施打點滴，甚至與製作組爭執超過30分鐘，嗆聲「我認識MBC社長」。 更驚人的是，朴娜勑返韓後，竟在行駛的車內繼續接受注射，三年間兩人藥物相關對話更高達24次。



A某丈夫在節目中強力護航，表示妻子從未自稱醫生，且因左手癱瘓根本無法施打針劑，並透露：「真正打針的另有其人。」他更爆料朴娜勑曾在頒獎典禮前主動找上門要求瘦身，「我們沒收錢也沒拿任何經濟利益，因此感到加倍背叛」。

事件爆發後，A某曾在個人社群發文痛批節目「惡魔剪輯」、「只有八卦沒有事實」，更控訴製作組騷擾導致她「差點做出極端選擇」。 然而25日她突然刪光所有貼文，僅留下一張寫有「Signal」字樣的圖片，背景音樂設定為高哈卡〈真假之間〉，引發外界揣測是否與警方調查壓力有關，或是在釋放某種行動信號。



目前A某因涉嫌違反《醫療法》與《保健犯罪管制法》遭立案調查，已被限制出境。 警方在其住所及車輛中查獲大量藥品、注射設備及疑似包含多位名人的客戶名冊，正深入調查是否涉及慣性用藥及更多涉案人士。 這場演藝圈與非法醫美交織的風暴，預計將隨著調查進度掀起更大波瀾。

