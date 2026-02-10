ARMY們，拼手速的時刻到了！防彈少年團BTS完全體回歸秀免費看，光化門變身巨型粉絲見面會

全球天團防彈少年團（BTS） 將於3月21日在首爾地標光化門廣場舉行免費戶外演唱會，慶祝全員軍畢後完整體回歸！這也是該廣場首次有歌手舉辦單獨公演，預料將吸引全球粉絲瘋狂朝聖。

經紀公司 Big Hit Music 9日透過社群平台 Weverse 宣佈，這場名為 「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」 的演出，是為了慶祝 BTS 即將在 3月20日 發行的 正規五輯《ARIRANG》。成員 Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook（柾國） 將首度公開新專輯主打歌及其他收錄曲，引爆粉絲期待。



這次演出全場免費，民眾可透過以下兩種方式參與：

Weverse Global 活動抽選：限已加入 ARMY MEMBERSHIP 的粉絲，在指定時間內購買 Weverse 上的應援商品即可獲得抽選資格。

公開免費票務：一般民眾也可透過指定票務平台登記，無門檻申請，人人有機會！

現場將分為站立區與指定座位區，官方表示將依參與方式與觀覽區域採取不同管理標準，呼籲粉絲留意公告。

光化門廣場過去多以政治、文化活動為主，此次 BTS 破天荒在此開唱，被韓媒形容為「國家代表地標 × 世界級偶像」的結合，勢必成為全球娛樂焦點。

隨著 BTS 全員結束兵役，正式以 「完全體」 回歸樂壇，這場免費演唱會不僅是送給粉絲的禮物，更被視為他們重啟世界級活動的起點。 消息一出，已掀起各國粉絲討論，搶票大戰預期一觸即發！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞