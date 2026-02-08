GD 豪擲 4000 萬灑「10kg 體香」寵粉！見面會狂送聯名項鏈香水、逆朝貢 CP 值驚人，手寫情話紙花「小雛菊包圍皇冠」惹淚崩

韓流天王 G-Dragon（GD，權志龍） 寵粉真的沒有極限！出道以來首度舉辦個人粉絲見面會，GD 不僅展現舞台魅力，更將現場變成一場驚人的「逆朝貢派對」。 眾多 V.I.P（粉絲名）在網上狂曬認證照，紛紛感嘆門票僅需 8 萬 8 千韓元，收到的贈品與感動卻遠超想像。

豪華禮包拿手軟！連地毯都送

GD 為每一位中籤進場的粉絲準備了誠意十足的套裝，除了入場卡、照片門票、徽章、印有「小房子」圖案的鑰匙圈及代言咖啡外，最令人驚艷的是特地設計、繡有本次見面會標題「FAM+ILY：FAMILY FAM I LOVE YOU」字樣的毛絨地毯，每個細節都在訴說對V.I.P的情意。



聽歌還能做公益！場外免費送核桃糕

除了場內的驚喜，場外活動同樣溫暖人心。GD 的公益財團「JUSPEACE」特別與慶州 APEC 峰會官方甜點供應商「富昌製菓」合作，在會場外提供免費的核桃糕給粉絲。只要粉絲拍照上傳至社群平台，財團就會以粉絲會名義捐出相應款項，讓追星現場化為大型慈善活動。



香氣滿全場！4000 萬韓元「GD香」帶回家

GD 身上神祕的「香氣」一直是粉絲討論焦點，這次他乾脆霸氣全開，在現場噴灑多達 10kg 的馥馬爾聯名「狂野麝香」香水，據推算單是香氣成本就高達 4000 萬韓元！就連天降的紙花都沾滿香氣，且紙花上還印有 GD 的手寫情話，被粉絲帶回家後香氣仍久久不散。



遊戲環節狂撒名牌！1200 美金項鍊大方送

見面會的遊戲環節更是驚喜連連，豪禮清單讓人看傻眼：Jacob & Co. 聯名項鍊，價值 1200 美元，是 GD 平時也常佩戴的同款; 全球僅 100 瓶的馥馬爾聯名香水，還有CASETiFY聯名手機殼、LINE Friends 聯名 ZOA BIG Plush 巨型抱枕等。 送出抱枕前，GD 還緊緊抱著它挑戰時下最夯的 TWS《OVERDRIVE》撒嬌 Challenge，真的太懂粉絲的心了！





舞台設計藏洋蔥！「小雛菊」包圍「皇冠」

不僅場外有小雛菊應援棒巨型裝置區，舞台設計更是細節滿滿，天頂呈現代表 GD 的小雛菊造型，而當升降梯落下時，花心部份竟是代表 BIGBANG 的皇冠燈，象徵著成員與粉絲永遠在他心中最重要的位置，讓現場老粉集體淚崩。





復刻經典小紅帽！8.8 萬円見面會成業界清流

GD 在現場不僅做了各種時下流行的 Challenge，更驚喜復刻經典的《WHO YOU》小紅帽舞台，讓老粉感動不已。在如今見面會票價動輒超過 10 萬、甚至逼近 20 萬韓元的環境下，GD 這場僅收 8 萬 8 千韓元的活動簡直是一股清流。韓國網友紛紛盛讚該活動是「寫作粉絲見面會、讀作逆朝貢派對」，口碑爆棚。



感動與爆笑並存！MC 哭得比主角還慘

粉絲們也毫不吝嗇地表達了對GD的愛。 見面會上，GD 讀著粉絲來信時眼中淚光閃閃，努力忍住情緒。 沒想到鏡頭一轉，擔任主持人的知名 V.I.P MMMN 竟然早已哭成淚人兒，這幕反差讓原本感性的氣氛瞬間破功，引發全場爆笑。



아 제발.... 권지용 팬들 편지 보면서 눈물 고여서 같이 눈물 흘리는데 미삼누 옆에서 오열하고 잇어서 눈물 쏙 들어감 하 pic.twitter.com/FgjS9dNRSI — 피플원 (@peacepIusone88) February 7, 2026

GD首次粉絲見面會 [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] 從2月6日到8日在首爾KSPO DOME舉辦，今晚還剩最後一場，讓人感到期待又不捨。

