GD 豪擲 4000 萬灑「10kg 體香」寵粉！見面會狂送聯名項鏈香水、逆朝貢 CP 值驚人，手寫情話紙花「小雛菊包圍皇冠」惹淚崩
明星   2026年2月8日   星期日11:50   Sani  

（封面圖源：IG@8lo8lo8lowme）

韓流天王 G-Dragon（GD，權志龍） 寵粉真的沒有極限！出道以來首度舉辦個人粉絲見面會，GD 不僅展現舞台魅力，更將現場變成一場驚人的「逆朝貢派對」。 眾多 V.I.P（粉絲名）在網上狂曬認證照，紛紛感嘆門票僅需 8 萬 8 千韓元，收到的贈品與感動卻遠超想像。

豪華禮包拿手軟！連地毯都送

GD 為每一位中籤進場的粉絲準備了誠意十足的套裝，除了入場卡、照片門票、徽章、印有「小房子」圖案的鑰匙圈及代言咖啡外，最令人驚艷的是特地設計、繡有本次見面會標題「FAM+ILY：FAMILY FAM I LOVE YOU」字樣的毛絨地毯，每個細節都在訴說對V.I.P的情意。
（圖源：社群網絡）

聽歌還能做公益！場外免費送核桃糕

除了場內的驚喜，場外活動同樣溫暖人心。GD 的公益財團「JUSPEACE」特別與慶州 APEC 峰會官方甜點供應商「富昌製菓」合作，在會場外提供免費的核桃糕給粉絲。只要粉絲拍照上傳至社群平台，財團就會以粉絲會名義捐出相應款項，讓追星現場化為大型慈善活動。


香氣滿全場！4000 萬韓元「GD香」帶回家

GD 身上神祕的「香氣」一直是粉絲討論焦點，這次他乾脆霸氣全開，在現場噴灑多達 10kg 的馥馬爾聯名「狂野麝香」香水，據推算單是香氣成本就高達 4000 萬韓元！就連天降的紙花都沾滿香氣，且紙花上還印有 GD 的手寫情話，被粉絲帶回家後香氣仍久久不散。
（圖源：社群網絡）

遊戲環節狂撒名牌！1200 美金項鍊大方送

見面會的遊戲環節更是驚喜連連，豪禮清單讓人看傻眼：Jacob & Co. 聯名項鍊，價值 1200 美元，是 GD 平時也常佩戴的同款; 全球僅 100 瓶的馥馬爾聯名香水，還有CASETiFY聯名手機殼、LINE Friends 聯名 ZOA BIG Plush 巨型抱枕等。 送出抱枕前，GD 還緊緊抱著它挑戰時下最夯的 TWS《OVERDRIVE》撒嬌 Challenge，真的太懂粉絲的心了！
（圖源：社群網絡）
（圖源：社群網絡）

舞台設計藏洋蔥！「小雛菊」包圍「皇冠」

不僅場外有小雛菊應援棒巨型裝置區，舞台設計更是細節滿滿，天頂呈現代表 GD 的小雛菊造型，而當升降梯落下時，花心部份竟是代表 BIGBANG 的皇冠燈，象徵著成員與粉絲永遠在他心中最重要的位置，讓現場老粉集體淚崩。
（圖源：社群網絡）
（圖源：社群網絡）

復刻經典小紅帽！8.8 萬円見面會成業界清流

GD 在現場不僅做了各種時下流行的 Challenge，更驚喜復刻經典的《WHO YOU》小紅帽舞台，讓老粉感動不已。在如今見面會票價動輒超過 10 萬、甚至逼近 20 萬韓元的環境下，GD 這場僅收 8 萬 8 千韓元的活動簡直是一股清流。韓國網友紛紛盛讚該活動是「寫作粉絲見面會、讀作逆朝貢派對」，口碑爆棚。

感動與爆笑並存！MC 哭得比主角還慘

粉絲們也毫不吝嗇地表達了對GD的愛。 見面會上，GD 讀著粉絲來信時眼中淚光閃閃，努力忍住情緒。 沒想到鏡頭一轉，擔任主持人的知名 V.I.P MMMN 竟然早已哭成淚人兒，這幕反差讓原本感性的氣氛瞬間破功，引發全場爆笑。

GD首次粉絲見面會 [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] 從2月6日到8日在首爾KSPO DOME舉辦，今晚還剩最後一場，讓人感到期待又不捨。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

