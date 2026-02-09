【巨星日常大反差】G-Dragon自爆「沒去過大創」！一句「外送費5千也訂」引爆粉絲笑翻：權總駕到會秒殺貨架

天王就是這麼不接地氣？ 韓國天團BIGBANG成員G-Dragon最近在粉絲見面會上的問答環節，意外暴露了「巨星級日常」，超反差發言讓網友們全笑瘋了！

在6日至8日於首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉辦的「2026 G-DRAGON 'FAM' MEETING」中，GD與粉絲進行了趣味問答。 當被問到「如果外送費要5000韓元還會訂外送嗎？」，他毫不猶豫回答「會訂！」。 而接下來的問題「去過大創（Daiso，韓國百元商店）嗎？」，他則坦率表示「沒去過」，誠實答案瞬間引發全場笑聲與熱議。



相關內容在網路上流傳後，立刻掀起一陣歡樂調侃。 網友們紛紛留言：「權志龍如果去大創，肯定會引發更可怕的掃貨潮吧？」、「對他來說，百貨公司就是大創吧！」、「那他的沐浴毛巾到底都去哪裡買的？」、「感覺他連更貴的外送費都會付，但去大創是要買什麼啦~」。 更有粉絲翻出他過去在《無限挑戰》的經典片段，當時GD說「沒去過東廟市場」，讓主持人鄭亨敦提議帶他去，而Defconn則開玩笑反對：「如果他愛上那裡，可能會把整個市場掃光！」網友笑稱：「同樣邏輯的，他如果去大創，絕對也會清空貨架！」



지드래곤 다이소 안가봤대ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아무래도 그렇죠 — 피플원 (@peacepIusone88) February 7, 2026

這次為期三天的見面會以「FAM+ILY」為主題，GD與粉絲共度了特別時光，而這些充滿反差的「巨星日常」問答，也再次讓人見識到他獨特又可愛的風格。 只能說，權總的世界果然跟凡人不太一樣啊！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞