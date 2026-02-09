《與王生活的男人》5天突破百萬大關！超越《阿凡達》刷新 2026 票房紀錄

由張恆俊導演執導、朴志訓和柳海真主演的新片《與王生活的男人》，上映僅短短 5 天，累計觀影人數便正式突破 100 萬大關，以勢不可擋的勁頭改寫韓國影史紀錄。

票房收割機：強勢超車《阿凡達》

根據電影振興委員會 9 日的統計數據，《與王生活的男人》在 2 月首週週末（6日至8日）期間，成功動員了 76 萬 1831 名觀眾，強勢登頂票房冠軍。 這一成績不僅創下了 2026 年作品的最高週末紀錄，更成功擊敗了同期大作《阿凡達：火與燼》（63萬人）以及韓版《後來的我們》（34萬人），甚至輕鬆超越了柳海真前作《黑白線人》的開片表現。



歷史悲劇下的溫情：廢黜幼王與草根村長的交織

該片以 1457 年的江原道清泠浦為背景，講述為了復興村莊而自願接納流放者的廣川村村長嚴興道（柳海真 飾），遇見了被趕下王位的年幼先王李弘暐（朴志訓 飾），共同度過生命最後時光的感人故事。 這部作品交織了歷史悲劇與人性溫暖，細膩勾勒出時代的哀愁，成功引發觀眾共鳴。



除此之外，演員陣容還包括劉智泰（飾演 大臣韓明澮）、田美都（飾演 陪王流放的宮女）、李浚赫（飾演 李弘暐的叔叔錦城大君）、安宰弘（飾演 鄰村村長）等人。



口碑炸裂！實觀評分衝破 97%

本作在韓國各大平台好評如潮，Naver 觀眾評分高達 9.19，CGV Golden Egg 指數更來到驚人的 97%。 不少觀眾淚推：「又好笑又感動，這才是真正值得票價的作品」、「絕對是春節帶父母進戲院的首選」。

外界分析，《與王生活的男人》目前的票房走勢與當年突破千萬觀影人次的經典電影《王的男人》極為相似。 隨著春節連假的到來，這股強勁的「史劇熱潮」預計將持續發酵，有望挑戰 2026 年首部「千萬觀影人次」的寶座。



