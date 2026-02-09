手滑按赞 Jennie 舞台影片秒收回！李洙赫直球吐槽，GD 笑著解释「因为手太大」

最新公开的《家大声》中，李洙赫和 GD 作为嘉宾登场，果然笑料不断！GD 也谈到自己因误按「赞」而被误会的趣事。

节目中，大声向 GD 提问：「哥哥虽然以 GD（权志龙）的身份活动，但在 IG上却化身『点赞精灵』，按赞的标准是什么？」对此，李洙赫立刻补刀表示：「中间不是会偶尔手滑吗？会不会干脆用赞数来掩人耳目？用数量挽回手滑。」一番直球吐槽也让现场笑声不断。



李洙赫的发言让人联想到，上个月 GD 曾对包含过去卷入恋爱、分手传闻的 Jennie 舞台影片按赞后，又悄悄收回的插曲，当时一度引发热烈讨论

对此，GD 也亲自解释，当初是在宣传专辑期间，看到粉丝中有许多才华洋溢的创作者，才会透过按赞表达感谢。他笑说，每次点赞都会引来粉丝热烈回应，反而激发大家更努力制作（影片），「其实我没有固定标准，只要一有空就会看，在那段时间内按得非常快，指纹都快按没了。」



GD 还把自己比喻成「以前那种人气部落客（Blogger）」，没想到李洙赫立刻抓紧机会再次补刀：「那没被点赞的人应该会很伤心吧，然后在找没被按赞的贴文时，时不时就会不小心手滑一下。」对此，GD 也毫不避讳地笑著回应：「我真的很常手滑，因为我的手特别大。」并张开双手可爱示范，立刻被李洙赫冷冷一笑回应，两人毫不留情的互动也让粉丝忍不住直呼，果然是真朋友的化学反应 XD



