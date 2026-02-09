T.O.P 時隔 13 年回歸樂壇！Nana 甩脫「強盜傷人」陰霾義氣助陣新歌 MV 引關注
廣告

T.O.P 時隔 13 年回歸樂壇！Nana 甩脫「強盜傷人」陰霾義氣助陣新歌 MV 引關注

KPOP   2026年2月9日   星期一10:27   Sani  

（封面圖源：IG@ttt，TVDaily）

前 BIGBANG 成員 T.O.P（崔勝鉉）即將打破長久的沉寂回歸，而助陣這場華麗回歸的嘉賓同樣份量感十足！據悉，曾因「強盜受害事件」令粉絲心疼不已的 After School 出身演員 Nana（林珍娜），將出演 T.O.P 睽違 13 年的新歌 MV。

根據韓媒《My Daily》今日（9日）報導，Nana 將參與預計下個月公開的 T.O.P 新曲 MV。 據悉，拍攝工作已於去年順利完成，這也是兩人出道以來首次在作品上展開合作。 這不僅是 Nana 繼 2024 年出演白智榮《是的，沒錯》MV 後時隔一年的螢幕回歸，更是兩位話題人物的驚喜聯手。
（圖源：IG@ttt，SUBLIME娛樂）

T.O.P 上個月透過個人帳號宣告：「新專輯即將到來（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」，並公開了「多重觀點（ANOTHER DIMENSION）」等字樣，預告首張個人迷你專輯的誕生。 這不僅是繼 2013 年數位單曲《DOOM DADA》後，時隔 13 年的個人音樂新作，也是他在 2023 年正式退出 BIGBANG 後，時隔 3 年重啟的音樂活動。

回顧演藝生涯，T.O.P 自 2006 年以 BIGBANG 成員出道後，在歌壇與影壇皆展現了獨特存在感。 雖然曾因2017 年大麻事件一度宣布隱退，但隨著 2024 年底參與 Netflix 《魷魚遊戲 2》的演出，事實上已重啟活動。 儘管他劃清了回歸團體的界線，但曾感性表示：「只有在音樂工作室時，我才感覺自己是活著的。 我創作了許多歌曲，總想著有一天要讓世界聽見它們。」展現了對音樂不滅的熱情。
（圖源：IG@ttt）

另一方面，Nana 在去年底經歷了一場驚險的意外。 當時一名 30 多歲男子凌晨闖入家中，Nana 與母親合力制服歹徒並在過程中受傷，該男子隨後被控強盜傷害罪並遭逮捕。 雖然警方認定 Nana 母女的行為屬正當防衛，但加害者竟反過來控告 Nana「殺人未遂」，引發輿論一片譁然。 所幸警方最終判定判定 Nana 無罪（不移送），Nana 隨即以誣告罪反擊，展現堅強韌性。

在經歷這段身心煎熬後，Nana 曾透過個人帳號堅定表示：「我不會崩潰，會好好管理自己不被動搖。」這番正向的發言獲得了廣大網友的支持。 如今， 她揮別傷痛與 T.O.P 強強聯手，這場特殊的合作將擦出怎樣的火花，已讓全球影迷與樂迷充滿期待。
（圖源：TVDaily）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » T.O.P 時隔 13 年回歸樂壇！Nana 甩脫「強盜傷人」陰霾義氣助陣新歌 MV 引關注
© 2026 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手