T.O.P 時隔 13 年回歸樂壇！Nana 甩脫「強盜傷人」陰霾義氣助陣新歌 MV 引關注

前 BIGBANG 成員 T.O.P（崔勝鉉）即將打破長久的沉寂回歸，而助陣這場華麗回歸的嘉賓同樣份量感十足！據悉，曾因「強盜受害事件」令粉絲心疼不已的 After School 出身演員 Nana（林珍娜），將出演 T.O.P 睽違 13 年的新歌 MV。

根據韓媒《My Daily》今日（9日）報導，Nana 將參與預計下個月公開的 T.O.P 新曲 MV。 據悉，拍攝工作已於去年順利完成，這也是兩人出道以來首次在作品上展開合作。 這不僅是 Nana 繼 2024 年出演白智榮《是的，沒錯》MV 後時隔一年的螢幕回歸，更是兩位話題人物的驚喜聯手。



T.O.P 上個月透過個人帳號宣告：「新專輯即將到來（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」，並公開了「多重觀點（ANOTHER DIMENSION）」等字樣，預告首張個人迷你專輯的誕生。 這不僅是繼 2013 年數位單曲《DOOM DADA》後，時隔 13 年的個人音樂新作，也是他在 2023 年正式退出 BIGBANG 後，時隔 3 年重啟的音樂活動。

回顧演藝生涯，T.O.P 自 2006 年以 BIGBANG 成員出道後，在歌壇與影壇皆展現了獨特存在感。 雖然曾因2017 年大麻事件一度宣布隱退，但隨著 2024 年底參與 Netflix 《魷魚遊戲 2》的演出，事實上已重啟活動。 儘管他劃清了回歸團體的界線，但曾感性表示：「只有在音樂工作室時，我才感覺自己是活著的。 我創作了許多歌曲，總想著有一天要讓世界聽見它們。」展現了對音樂不滅的熱情。



另一方面，Nana 在去年底經歷了一場驚險的意外。 當時一名 30 多歲男子凌晨闖入家中，Nana 與母親合力制服歹徒並在過程中受傷，該男子隨後被控強盜傷害罪並遭逮捕。 雖然警方認定 Nana 母女的行為屬正當防衛，但加害者竟反過來控告 Nana「殺人未遂」，引發輿論一片譁然。 所幸警方最終判定判定 Nana 無罪（不移送），Nana 隨即以誣告罪反擊，展現堅強韌性。

在經歷這段身心煎熬後，Nana 曾透過個人帳號堅定表示：「我不會崩潰，會好好管理自己不被動搖。」這番正向的發言獲得了廣大網友的支持。 如今， 她揮別傷痛與 T.O.P 強強聯手，這場特殊的合作將擦出怎樣的火花，已讓全球影迷與樂迷充滿期待。



