9年長跑成正果！Apink尹普美5月16日大婚嫁黑眼必勝Rado，選址「星級酒店」與李秉憲、孫淡妃當婚友

二代天團 Apink 成員尹普美與知名作曲家 Rado（黑眼必勝成員）相戀 9 年，終於要步入禮堂了！ 據韓媒 7 日報導，兩人已定於 5 月 16 日在首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul）舉行盛大婚禮。

婚期地點首度曝光！

先前兩人雖已宣布喜訊，但對具體的日期與地點一直保持低調。 去年12月，普美感性地在粉絲官咖寫下動人情書：「我決定與這位長時間守護在旁、無論喜悅或動搖都一起分享日常的人，共度未來的餘生。」 她也向粉絲承諾，未來會一如既往地在自己的位子上保持責任心，更加堅定地生活下去。



據韓媒，兩人的婚禮選址於首爾君悅酒店。 這間酒店是演藝圈知名的「星級婚禮場地」，過去包括李秉憲與李珉廷、孫淡妃與李奎爀、近期包括 T-ara 咸恩晶與金秉祐導演 皆選擇在此地共結連理，足見其私密性與豪華程度備受圈內人青睞。

九年長跑：從合作夥伴到一生伴侶

尹普美與 Rado 是演藝圈著名的長跑情侶，兩人已穩定交往約 9 年。 兩人因 2016 年 Apink 的正規三輯《Pink Revolution》結緣，Rado 當時為其操刀主打歌《讓我心動》，自 2017 年開始地下長戀情跑，在演藝圈中默默相守多年，是相當低調且長情的典範。 去年 4 月正式公開戀情後，引發高度關注。



普美早前曾表示，婚後她仍將以 Apink 成員、演員及綜藝人的身分，持續展開活躍的活動。 普美所屬的 Apink 才剛於上個月（1月）5 日發行了第 11 張迷你專輯《RE ： LOVE》，在忙碌的宣傳期中同時籌備婚禮，可謂雙喜臨門。



