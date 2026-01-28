Apink 15週年亞洲巡迴演唱會公告！僅四場，台灣就包兩場北高都有！

逢15週年重要里程碑的人氣2.5代Apink，在海外粉絲熱烈敲碗下總算公告了演唱會海外場場次，四場台灣就佔兩場！

據Apink官方消息，Apink新演唱會「The Origin : APINK」海外場目前暫定四場，巡迴地點包括台北、澳門、新加坡與高雄，光是台灣就佔了兩場，台北高雄兩大城市都有，北部及南部各一場，這對台灣南部的粉絲Panda來說特別友善。為何說「特別」，因為這還是Apink第一次南下辦演唱會，過去只有鄭恩地一人受邀過高雄櫻花季演出，相信這對Apink成員來說也是新鮮體驗。



「The Origin : APINK」台北場就在3月7日舉行，澳門場3月21日，新加坡4月4日，高雄4月11日，官方目前僅釋出日期，場地等詳細資訊還待更新。留言中，其他國家Panda如泰國、印尼，積極敲碗能Apink能到訪，大家都希望在Apink 15週年重要的日子裡，能近距離見面啊！



2026 Apink 8th CONCERT 'The Origin : APINK' ASIA TOUR 안내



TAIPEI : MAR 7 (SAT)

MACAU : MAR 21 (SAT)

SINGAPORE : APR 4 (SAT)

KAOHSIUNG : APR 11 (SAT)#에이핑크 #Apink#TheOrigin_APINK pic.twitter.com/9PeYS92oTm — Apink(에이핑크) (@Apink_2011) January 26, 2026

