Apink 15週年亞洲巡迴演唱會公告！僅四場，台灣就包兩場北高都有！

KPOP   2026年1月28日   星期三16:50   草莓  

（封面圖源：X@Apink_2011）

逢15週年重要里程碑的人氣2.5代Apink，在海外粉絲熱烈敲碗下總算公告了演唱會海外場場次，四場台灣就佔兩場！

（圖源：X@Apink_2011）

據Apink官方消息，Apink新演唱會「The Origin : APINK」海外場目前暫定四場，巡迴地點包括台北、澳門、新加坡與高雄，光是台灣就佔了兩場，台北高雄兩大城市都有，北部及南部各一場，這對台灣南部的粉絲Panda來說特別友善。為何說「特別」，因為這還是Apink第一次南下辦演唱會，過去只有鄭恩地一人受邀過高雄櫻花季演出，相信這對Apink成員來說也是新鮮體驗。
（圖源：X@Apink_2011）

「The Origin : APINK」台北場就在3月7日舉行，澳門場3月21日，新加坡4月4日，高雄4月11日，官方目前僅釋出日期，場地等詳細資訊還待更新。留言中，其他國家Panda如泰國、印尼，積極敲碗能Apink能到訪，大家都希望在Apink 15週年重要的日子裡，能近距離見面啊！

