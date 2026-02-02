金宣虎手握3部大片卻捲稅務風暴，Disney+、tvN待播作全懸了？劇迷哀號：拜託別波及作品！

演員金宣虎近日站上輿論風口浪尖，被爆出疑似透過「家族參與的法人」進行避稅操作，引發外界質疑是否涉及逃稅。 儘管經紀公司Fantagio第一時間出面否認，強調一切合法合規，但在真相尚未釐清前，「明星風險」已提前發酵。

根據韓媒《體育京鄉》1日報導，金宣虎被指曾運作一間家族相關法人，遭外界解讀為刻意規避稅負。 對此，Fantagio嚴正反駁，表示該法人原本僅用於「戲劇製作目的」，在金宣虎轉換經紀公司後便已停止實際營運，目前正依程序辦理歇業，並非為節稅或逃稅而設立。

爭議爆發的時間點相當敏感。 金宣虎2026年作品行程滿檔，已確定了：

TVING《Unfriend》：

已於2023年完成拍攝的《Unfriend》改編自香港作家陳浩基的小說《網內人》。 這部懸疑劇講述無法相信妹妹選擇極端方式了斷生命的姐姐在追查真相過程中與身份不明的男子產生交集的故事。



Disney+《魅惑》：

基於同名網路漫畫改編的《魅惑》預計於今年下半年公開。 該劇以1935年的京城為背景，講述受委託繪製一位半世紀未曾露面、充滿疑點與傳聞的迷人女子「宋貞華」肖像畫的畫家「尹以浩」，逐漸接近她神秘秘密的故事。 本劇由《觀相》《屍戰朝鮮》《緊急宣言》的韓在林導演執導。



tvN《在議員的保祐之下》：

改編自高人氣網路小說，劇情描述六選國會巨頭「具英振」在2008年自盡後變成鬼魂，於十年前（1998年）醒來，與九級公務員「車載林」一起「佔領國會」的故事。 金宣虎在劇中飾演「車載林」一角。



此時爆出負面新聞，業界普遍認為無論真偽，都可能對後續宣傳節奏與觀眾觀感造成極大的壓力。

不少人也聯想到同公司藝人車銀優先前的逃稅爭議。 當時相關報導一出，不僅影響作品宣傳，投資信心也明顯降溫，被視為「明星行銷過度集中」的風險警訊。 金宣虎的情況短期內恐怕也會讓製作方、平台與廣告主採取觀望態度。

市場反應同樣直接。 消息曝光隔天Fantagio股價一度重挫7%，在車銀優事件尚未完全退燒之際，又再添一樁爭議，投資人戒心明顯升高。 即便股價隨後震盪回穩，也再度印證娛樂產業中「藝人形象=公司價值」的現實。

金宣虎方面目前持續強調沒有任何法律或稅務問題，但輿論走向未必完全跟著調查結果走。 這起風波究竟能否迅速落幕、讓3部新作順利上線，後續發展備受關注。

