金宣虎捲入逃稅爭議！與秀智合作《魅惑》公開日程未定，韓網要求下車新劇《在議員的保佑之下》

日前（1日），韓媒報導指出，金宣虎在所屬經紀公司 Fantagio 之外，另行營運一間個人法人公司，並質疑該公司為「空殼公司」，疑似透過家族法人進行節稅，甚至涉及逃稅可能，相關爭議隨即引發輿論關注。

對此，Fantagio 於今日（4日）發表正式立場，坦承過去在法人營運與稅務理解上存在不足，並表示已補繳個人所得稅、退還法人信用卡與相關款項，強調相關補救措施已完成。



隨著金宣虎逃稅疑惑的浮出水面，他即將播出或計劃拍攝的作品也備受關注。包含TVING《Unfriend》、 Disney+《魅惑》和 tvN《在議員的保祐之下》。

其中，Disney+ 原創韓劇《魅惑》改編自作家紅的同名人氣網漫，背景設定於1935年的京城（今首爾），講述畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華繪製肖像，並在過程中逐步揭開她塵封半世紀、充滿謎團的秘密。該劇也是秀智與金宣虎繼《Start-Up》後再度合作，原本就備受劇迷期待。



《魅惑》先前已被列入今年 Disney+ 公開的作品陣容，部分劇照亦已釋出。在此情況下，外界推測主演金宣虎捲入稅務爭議，恐對後續公開時程造成影響。對此，Disney+ 相關人士於3日回應表示：「雖然已公開今年的作品陣容，但尚未討論具體上線日程，若有進一步消息，將另行公布。」



而《在議員的保佑之下》是改編自同名網路小說，講述六屆當選的國會議員具永真離世後化作鬼魂，回到十年前，遇見唯一能看見自己的九級公務員車在林，繼而展開的故事。由於原作本身擁有大量忠實粉絲，金宣虎擔任男主角的消息在爭議爆發後，也迅速引發部分網友反彈。



韓網上出現不少批評聲浪，包括「拍之前就換角吧」、「拜託用年輕演員」、「不是喜不喜歡的問題，和角色真的不搭」、「30多歲的男演員很多，為什麼非他不可」、「不要給原作抹黑」、「真的有人保佑，竟然在開拍前就爆出來」、「當然要換了！《暴君的廚師》也亂套了，還不如起用新人呢」、「拜託換掉」等，相關討論仍在持續延燒中。

