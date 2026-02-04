金宣虎法人公司疑雲落幕！經紀公司發長文認錯：藝人無知、已補稅、退車、停運

演員金宣虎近期因個人法人公司「1人法人」的營運與稅務問題引發爭議，其經紀公司Fantagio在今日（4日）發佈正式立場，承認過去在法人營運上的「無知」，並強調已採取補救措施，包括補繳個人所得稅、退還法人卡與車輛，目前正進行公司閉鎖程序。

根據Fantagio的公告，金宣虎於2024年1月為了演藝活動與戲劇製作成立一間法人公司，在2025年2月與Fantagio正式簽訂專屬合約之前，相關演藝收入皆透過該法人進行結算。

不過公司也坦承，後來意識到「一人法人」本身容易引發誤解，因此已停止法人實際運作，近一年來幾乎沒有再透過該公司進行任何活動。 自2025年2月合約生效後，金宣虎的所有酬勞皆直接以個人名義結算，與該法人完全無關。

至於外界最關心的稅務與公司經營爭議，Fantagio直言這是「因對法人經營不夠了解所造成的問題」。 金宣虎已主動進行補救措施，包括歸還法人信用卡、停止支付家族薪資、交回法人名下車輛，同時針對過去透過法人領取的收入，在原本已繳納法人稅之外，額外補繳個人所得稅，相關稅款已全數繳清。



目前該法人已進入行政歇業程序，預計近期完成。 Fantagio也表示，金宣虎本人對於在不夠了解情況下成立並維持法人深感反省，並向大眾低頭致歉，經紀公司未來也將更嚴格管理旗下藝人的整體活動與財務事務。

此外，連日來的爭議讓粉絲十分擔憂金宣虎的狀況，不少人湧入他的社交帳號下留言，寫下：「別理那些散播謠言的人」、「無論發生什麼我都會支持你」、「不要在意那些雜音」、「記得好好吃飯，不要消沉」等應援文。

