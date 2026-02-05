Jisoo 开启虚拟恋爱模拟！Netflix《订阅男友》预告释出，李洙赫、徐康俊、李宰煜男神残影心动大爆发

将於 3 月 6 日公开的 Netflix 全新浪漫韩剧《订阅男友》（月刊男友），讲述在现实生活中疲惫不堪的网漫 PD 徐美莱（Jisoo 饰），透过虚拟恋爱模拟系统，订阅并体验恋爱的浪漫实现型爱情喜剧，男主徐仁国以及多位特别出演的人气男演员登场，让网友们兴奋不已。

剧名同时也是剧中虚拟恋爱订阅服务的名称，《订阅男友》是一项能在虚拟世界体验梦想约会的服务。在所有上班族都能共感的现实日常之上，加入「在虚拟世界订阅恋爱」的独特设定，预告将带来刺激又心动的体验。除了 Jisoo 与徐仁国的合作外，曾打造《酒鬼都市女人们》、《因为不想吃亏》的金政植导演参与执导，也令人期待。



今天公开的首张海报与预告片中，展现了《订阅男友》独特又新鲜的题材，吸引大家的目光。海报中，似乎陷入苦恼的 Jisoo 身旁，写著一份能诊断恋爱现况的检查清单。对於连谈恋爱都觉得麻烦的现代人来说，这份清单令人十分有共鸣，而「只要符合其中一项，现在就订阅」这句诱人的标语，更刺激观众的订阅欲望。



预告片中，订阅《订阅男友》的 Jisoo，迎来前所未有的心动幻想。她直接走进浪漫网漫的一幕，来到樱花纷飞的春日校园，以及接吻前一刻的海边场景，想登出的「现实人生」瞬间消失，如梦似幻的约会在眼前展开。加上「你今天想和谁约会呢？」这句甜蜜台词（一听就是李洙赫啊！！），这句甜蜜的提问，预示著那些觉得约会枯燥乏味却又渴望刺激的人们，将会迎来全新的多巴胺体验。



▼刘寅娜看起来是使用APP的销售或引导员（指导员）：



饰演「美莱」一角、预告将带来现实共鸣的 Jisoo 表示，《订阅男友》是「一部描绘想要恋爱与多巴胺，却因现实问题而苦恼的未来，逐渐成长的故事，同时也是一部看点丰富、节奏轻快的浪漫喜剧」，并介绍道：「这是一部已准备好为观众带来满满心动感的作品。我认为对於在反覆的现实生活中感到疲惫的人来说，会是一部能带来欢乐时光的浪漫喜剧。」

▼男神们的残影一一登场：徐康俊、李洙赫、李宰煜。





饰演「庆南」的徐仁国也表示，《订阅男友》是「题材非常独特的作品」，并说道：「这是一部同时呈现虚拟世界恋爱与现实恋爱的作品，非常有魅力。穿梭於现实与虚拟世界的背景与故事，是主要看点。」进一步提升期待感。



这部心动浪漫喜剧《订阅男友》将於 3 月 6 日在 Netflix 与观众们见面。

