李洙赫全新驚悚電影《Sister》角色是人類！卻又是不正常的人設了：這張臉面前會直接喊投降

由鄭知蘇、李洙赫、車珠英三位實力派演員領銜主演的全新韓國驚悚電影《Sister》（시스터），在韓國剛上映（1月28日）。總是飾演非人類角色的李洙赫，這次即使回歸人類設定、角色設定也不簡單，直接化身成「冷血綁架犯」，讓觀眾們難以招架。

電影講述妹妹惠蘭（鄭知蘇 飾）為了籌措巨額贖金拯救病重弟弟，鋌而走險綁架同父異母的姊姊素珍（車珠英 飾），並與冷酷無情的泰秀（李洙赫 飾）聯手，隨著計畫推進，局面也逐漸失控。



▼電影《Sister》預告：



在宣傳時，主持人李恩智問李洙赫：「李洙赫演員這次飾演這麼帥氣的綁架犯，拍攝電影時應該很辛苦地把帥氣藏起來吧？為了詮釋綁架犯這個角色，最著重的是哪個部分呢？」

對此，李洙赫回應道：「過去在電視劇中，因為有很多機會飾演比較帥氣、很有魅力的人物，所以這次想要更有說服力地呈現綁架犯這樣的角色。我當時能做的方法，大概就是先減重，幾乎減了12、13公斤左右。」讓現場的人都相當驚訝。



他接著說明：「我覺得如果身材看起來太好，跟過去在電視上呈現的形象，其實和綁架犯這個角色會有點距離，所以才做了這樣的調整。」

發佈會上，車珠英還提到：「拍攝過程中增加的動作戲份比我們預想的還要多。為此，我們事先進行了充分的討論，甚至延長了排練時間。」他繼續說道：「我們很想嘗試一些新的東西，所以首先就問 ‘我們可以這樣做嗎？’ 他們非常樂意，我們也得以展現各種各樣的動作戲。」做出了很多努力。



三位演員一致認為他們的表演默契極佳。李洙赫說：「我們的默契很棒！」但他又開玩笑說：「因為只有三個角色（演員陣容），所以彼此相處融洽對每個人都有好處。」他補充道：「大家也越來越有個人野心，拍攝過程真的很愉快。」



