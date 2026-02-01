安恩真《一吻爆炸》後新劇曝光！有望與徐康俊合作《除了你以外的戀愛》，演技派組合引爆期待！

哇～徐康俊＋安恩真這個演技派的組合很讓人期待耶！

新劇《除了你以外的戀愛》（너 말고 다른 연애）講述愛情長跑超過10年、即將步入婚姻殿堂的長期情侶，在意外遇到新的緣分後，經歷感情波動與關係裂痕的故事。劇中細膩鋪排四名男女之間既真誠又熱烈的情感，是一部能引發觀眾共鳴的現實愛情劇。

此前有報導指出，徐康俊將擔任男主角，他有望飾演公司職員「南宮浩」。面對相戀多年的伴侶出現動搖，他接受了一個大膽的提議，從此被捲入一場意想不到的情感旋渦。



安恩真也收到女主角的出演提案，目前正在正在討論中。她有望飾演電影導演「李美度」，她在電影現場最閃亮，即使素顏、穿著隨意的 T-Shirt，也遮擋不住好身材；當她皺眉生氣時，就會氣場爆棚，甚至增添性感魅力。雖然已有男友，但在遇到新的感情對象後，她陷入情感混亂。



而去年剛播畢的《一吻爆炸》中，安恩真飾演爲了生計而僞裝成已婚媽媽的單身女子「高多林」，憑此角色演技受到認可，迅速成為新一代「浪漫喜劇女王」。因此，觀眾對她下一部作品充滿期待，尤其是是否與徐康俊展開羅曼史合作，更備受關注。



這組演技派陣容已經掀起劇迷熱烈討論，紛紛直呼：「徐康俊終於要演愛情劇了嗎」、「這個組合很可以」、「好期待」、「兩位演員我都很喜歡」等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞