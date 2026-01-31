2026上半年話題預定！《21 世紀大君夫人》劇本閱讀曝光，IU、邊佑錫、魯常泫、孔昇妍同框掀起期待

2026年上半年最值得期待的話題作《21世紀大君夫人》，近日公開劇本閱讀現場照，正式揭開神祕面紗，瞬間引爆粉絲期待。

預計於今年4月首播的MBC新劇《21世紀大君夫人》，以「21世紀立憲君主制的大韓民國」為背景，講述雖然是擁有一切的財閥千金，但身份卻只是「平民」而心煩的女子，和一個是王的兒子，卻什麼也得不到而悲傷的男人，兩人之間打破身份的羅曼史。



該劇集結 IU（李知恩）、邊佑錫、魯常泫、孔升妍等深受各年齡層喜愛的當紅演員，從選角階段起便話題不斷，更被視為2026年上半年最受矚目的期待之作。近日公開的劇本閱讀現場照更引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「 IU 和邊佑錫的合照就像網路小說封面上的畫風」、「雙人鏡頭好棒」、「這裡的演員們都很漂亮」、「想要快點看到播出」、「陣容真好～好期待啊」、「爲期待感很高，感覺第1集的收視率會很高」、「孔升妍太漂亮了」、「哇～看起來比我想象的還要搭」、「我的大君夫人，快來～」等，期待值持續升溫。



在劇本閱讀當天，IU 表示：「會努力讓《21世紀大君夫人》成為2026年席捲電視圈的作品。」邊佑錫也喊話：「希望能在2026年撼動全世界。」魯常泫則笑說要「動搖宇宙」，孔昇延則以「打造一個愉快的拍攝現場」作為目標，現場氣氛相當熱絡。

IU 飾演財閥界排名第一家族的二女兒「成熙珠」，擁有華麗外貌、聰慧頭腦與強烈的勝負慾，唯獨「平民身分」成為她人生中難以跨越的障礙，也因此與李安大君產生命運般的交集。



邊佑錫飾演21世紀君主立憲制大韓民國的「李安大君」，作為王的第二個兒子出生，除了王族身分之外卻一無所有，長期隱藏真實自我的他，在遇見成熙珠後逐漸產生改變。



魯常泫飾演飾演大韓民國的總理「閔正宇」，自幼作為李安大君的伴童與其一同成長，是能毫無保留傾訴心事的摯友，與成熙珠則是王立學校的前後輩關係。



孔昇延飾演天生背負著王妃命運的女子「尹怡朗」，出身於曾培養出四位王妃的家族，從未質疑過自己的使命，是堪稱「完美王妃」的人物。



另外，《21世紀大君夫人》由《金秘書為何那樣》、《還魂》朴峻華導演執導，並由榮獲「2022年MBC劇本徵集大賽」優秀獎的新人編劇劉雅仁執筆。實力派製作陣容加持之下，也讓作品完成度備受期待。本劇將由 Disney+ 獨家上線，就一起期待4月的到來吧！



