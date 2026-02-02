《21世纪大君夫人》看 IU 破局：庶女+平民CEO的奪宮羅曼史，「王室征服」計畫啟動

韓國國民女神IU戲路再突破！她在MBC即將於4月首播的全新金土劇《21世紀大君夫人》中，將化身為美妝集團「Castle Beauty」的CEO「成熙珠」，一位擁有絕世美貌、天才頭腦，卻因「平民身份」在階級森嚴的君主立憲制韓國中處處受挫的財閥千金。 她更設下驚天計劃——要與全民愛戴的「李莞」（邊佑錫 飾）進行契約結婚，目標從征服商界到攻佔王室！

《21世紀大君夫人》背景設定在21世紀仍實行君主立憲制的韓國，講述一個「什麼都有，卻因平民身份而煩躁的女人」（IU 飾），與「身為王子卻一無所有、悲傷的男人」（邊佑錫 飾）之間，打破命運與階級的浪漫故事。

IU飾演的「成熙珠」是Castle集團的庶出女兒，雖憑藉超凡能力獲獎無數，成為公認的頂尖企業家，但「庶出+平民」標籤卻是她唯一的弱點與最大阻礙。 為徹底突破身份限制，她秘密訂下巨集大目標：要與王族成員「李莞大君」契約結婚，一步步將商業帝國版圖擴張至王室。 預告中IU展現了身為企業領導者的霸氣，無論是在會議室犀利主導戰略，或是在閃光燈下以強烈時尚造型成為焦點，都預告了她將為達目的不擇手段的「天生欲勝負欲」。



以音樂與演技征服各年齡層觀眾的「全能藝人」IU，此次挑戰打破禁忌、開創自我命運的野心家角色，預計將展現前所未見的全新魅力。 劇組透露，IU將細膩演繹成熙珠從商界女強人到周旋於王室規則中的複雜心境，勢必成為2024年最具話題性的角色之一。



《21世紀大君夫人》由《還魂》、《愛在獨木橋》的朴峻華導演與《凌晨兩點的灰姑娘》的裴熙英導演共同執導，華麗陣容加上顛覆性的現代王室羅曼史設定，未開播已引發熱烈討論。 IU究竟能否成功「從財閥到王室」，4月鎖定MBC揭曉！

