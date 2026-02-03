【Viu 2月片單】金泰梨破天荒首度現身綜藝做老師 黑白大廚烘焙版《天下麵包：Bake Your Dream》掀起熱潮

農曆新年連假大飽眼福！Viu精選了多部話題韓綜和全新韓劇，讓你新春拜年可以與親友一同笑住煲劇！記得mark好以下2月片單，緊貼最新韓潮！

韓綜一覽：

1. 《天下麵包：Bake Your Dream》 黑白大廚烘焙版



被譽為「黑白大廚烘焙版」、韓國首個以麵包及甜點為主題的大型競技真人騷《天下麵包：Bake Your Dream》未開播便引發熱話！節目以「用雙手烘焙夢想」為口號，集結72位不同背景的頂尖烘焙師包括甜點狂人、資深名廚、世界級冠軍、韓國人氣麵包店主理人等，展開多輪比賽，爭奪1億韓元獎金及「麵包王」寶座。

《天下麵包：Bake Your Dream》由實境生存騷和美食綜藝團隊打造，並獲得韓國烘焙產業指標K Bakery Global共同投資，硬體規模堪稱近年最強！該拍攝場地佔地3,300平方公尺，配置多達300件專業烘焙設備，讓來自各地的參賽者在高端舞台進行高強度對決。此外，其鑽石級評審陣容也是備受關注的焦點之一：《黑白大廚》第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙、韓國最年輕麵包師李錫元、法國知名甜品師金娜萊、烘焙業界傳奇人物盧熙英等、Kpop界「甜點女王」OH MY GIRL成員MIMI，並由《單身即地獄》主持人李多熙接下主持棒，有望為節目帶來不同火花。

2. 《放學後戲劇班》金泰梨首部綜藝



全新實境綜藝《放學後戲劇班》講述韓國視后級人馬金泰梨化身鄉村小學的戲劇老師，親自為小學生開設表演課程，並以共同完成戲劇作品為目標，為觀眾帶來純粹的治癒和感動。

出道十年至今，金泰梨絕少現身綜藝，今次破天荒首次固定出演綜藝節目，讓粉絲相當期待！日前節目組釋出了「泰梨老師」和學生們首次見面的畫面，可見這位「新手老師」抱著頭滿臉苦惱，也讓人更加好奇這堂課究竟發生了甚麼事。

3. 《只要有空，4》李先彬金永大戲外結緣



韓國綜藝節目《只要有空，4》透過主持人劉在錫、柳演錫和嘉賓親身走訪各地，並以遊戲形式與民眾互動，旨在呈現出人們生活中的美好瞬間和小確幸。最新一集請來了因韓劇《走到月亮為止》結緣的李先彬與金永大擔任嘉賓，金永大憶述早前曾與李先彬男友李光洙見面：「前幾天跟光洙哥見面，聊了很真摯的話題，但是因為我太喜歡他了，光看他的眼睛就想笑了，可是我不能笑啊，他正在講很真摯的話呢！但是我的嘴角不自覺上揚了，結果前輩就說：『你剛剛是在笑嗎？』有夠好笑的，之後我笑得更厲害了！」



韓劇一覽：

1. 《恩愛的盜賊大人》南志鉉文相敏靈魂互換



由南志鉉和文相敏主演的古裝浪漫韓劇《恩愛的盜賊大人》講述天下第一女義賊、綽號「洪吉童」的洪恩祖（南志鉉飾）專偷貪官財富劫富濟貧，某天她與追捕她的道月大君李悅（文相敏飾）靈魂互換，由此展開一段彼此救贖的愛情故事。

繼《百日的郎君》後，南志鉉時隔8年回歸古裝劇，這也是文相敏憑藉《王后傘下》爆紅後暌違4年再度挑戰古裝題材，令人好奇這對「姐弟戀」將會擦出怎樣的化學反應。劇中兩人靈魂互換後，南志鉉要展現大君的大器與傲嬌、文相敏則要挑戰女兒心的細膩與嬌羞，反差萌演技令人拍爛手掌！

2. 《榮耀：她們的法庭》為女性發聲



改編自同名瑞典電視劇，由李奈映、鄭恩彩和李清娥主演的全新法庭韓劇《榮耀：她們的法庭》以三位女性律師為核心，講述她們專注為女性犯罪受害者提供法律援助，並在過程中共同面對一宗20年前的巨大醜聞，攜手展開勇敢抗爭的故事。

近年李奈映刻意減產，今次是她時隔3年回歸小螢幕，談到接拍《榮耀：她們的法庭》的契機，她表示被劇本吸引：「第一次讀劇本時，就像讀推理小說一樣，一下子讀完了；兩位演員和我的配搭也很新鮮有趣，連我自己都想看到這個畫面！雖然我在劇中飾演一名律師，但是並沒有太多法庭戲份；相反我感覺自己更像是一名偵探。鄭恩彩則表示：「三個朋友為了各自的信念而奮鬥，故事非常引人入勝。」李清娥亦補充道：「我被劇中立體豐滿的人物形象所吸引，他們沒有絕對的善惡之分。與我之前的作品不同，這次我打算展現一些精彩的動作場面。」

3. 《死亡之花》 法與情的矛盾



改編自李同建人氣小說，由厲雲、琴世祿、成東鎰主演的全新懸疑韓劇《死亡之花》講述擁有天才醫術的醫學院輟學生李宇謙（厲雲飾）以研發不治之症解藥為名殘害了無數生命，熱心律師為了拯救身患重病的女兒毅然為他辯護；然而堅守正義的檢察官則決心將其繩之以法！《死亡之花》探討了善與惡、法與情、生與死等話題，當救人者變成殺人犯時，他還值得殺贖嗎？觀眾可以透過劇集深思人性與道德的問題。

4. 《愛情處方箋》陳世妍朴基雄14年後再同台



《愛情處方箋》講述結怨30年的兩個鄰居家庭，因下一代——放棄從醫追夢的服裝設計師公主兒（陳世妍飾）與歸國上任的時尚集團理事楊現斌（朴基雄飾）在職場重逢相戀，被迫直面家族歷史傷痕的故事。

繼2012年劇集《面具情人》後，陳世妍和朴基雄時隔14年再度同劇演出，朴基雄透露二人關係良好，私下亦有保持聯絡：「雖然是14年後再度合作，但我們一直保持聯絡，她也曾來參觀我的美術展。」陳世妍也憶述當年的合作點滴：「他在片場總是說些溫暖的話，也給了我很多幫助，所以我一直心懷感激。現在的我終於累積了一些經驗、有餘裕去關心身邊的人，同時深刻感受到他是一位會為後輩付出很多心力的前輩。」

以上節目將於不日起在Viu上架，香港觀眾可以透過Viu緊貼進度，隨時隨地實現煲劇自由。

