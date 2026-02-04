《單身即地獄3》李官熙批洪真慶「不懂戀愛」惹爭議！韓網怒轟無禮，他最終親自道歉

曾出演《單身即地獄3》的李官熙因對洪真慶的無禮發言而陷入爭議，並親自向她道歉。

李官熙27日在自己的 YouTube 頻道上公開觀看《單身即地獄5》的影片，在觀看影片的過程中，李官熙聽到MC洪真慶的話後說：「真慶姐好像對戀愛不太懂，但還在那裡指點戀愛，讓我很生氣。」同樣參加第3季的演員尹嘏彬問他：「她不是結婚了也有小孩嗎？」李官熙回應：「結婚就比我好嗎？我也會結婚的。」



李官熙接著表示：「我覺得韓海、Dex、多熙姐我都認可，但真慶姐我就不太懂了，老實說我不覺得她比我更懂戀愛，她好像不適合擔任MC。」甚至還對著鏡頭說：「真慶姐，請好好做，沒意思。」再次進行狙擊，引發爭議。韓網友也紛紛指責他：「什麼啊 好無語啊」、「希望你能讀點書」、「他每次開口都讓人討厭」、「真慶姐姐應該比你更清楚」、「戀愛之前，人對人的相處方法好像不太清楚」、「真的好無禮」、「他憑什麼無視洪真慶」、「官熙你閉嘴，只管運動吧，真是的」、「你這個人看起來好輕浮啊」等等。

洪真慶在31日於 IG 上公開李官熙的簡訊，並寫下「#單身地獄 #道歉地獄」。李官熙在簡訊中表示：「我真的很喜歡的姐姐，但因為我的失誤造成這麼多爭議，對不起。我原本只是想開玩笑，但好像傷到妳了，我正在反省。我被罵沒關係，但希望絕對不要傷到妳的心。再次道歉。」



洪真慶回覆說：「官熙啊，昨天已經打過電話，今天又發簡訊，真的別再道歉了！」她接著說：「我在錄影時也常不小心說錯話，沒關係啦沒關係。你趕快出演《學習王真天才》教我打籃球吧～現在道歉就到此為止～祝你有個愉快的一天。」李官熙也表示，之後如果有需要，請隨時聯繫他。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞