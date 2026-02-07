演员「副业魂」大爆发！抛开本业疯玩角色扮演 ：朴宝剑变理发师、金泰梨教演戏、边佑锡开民宿、李彩玟登雪山

演艺圈吹起「副业综艺」风潮！一票演员放下偶像包袱，在实境秀里玩起角色扮演，从饭店经理、乡村理发师到民宿老板、小学戏剧老师，打造出比戏剧更吸睛的「平行时空」，让粉丝直呼超新鲜！

▲ 孙娜恩变身「鬼怪饭店经理」 古宅开张专宠外国客



MBC every1全新综艺《鬼怪饭店》20日首播，主打「只营业一周就消失」的神秘概念，让孙娜恩与高斗心、权律、金桐俊、李大辉、全成坤等6位明星化身「鬼怪（饭店经理）」，在济州岛韩屋饭店接待外国旅客，结合K-POP、 K-FOOD等韩流文化，传递韩国传统之美与温暖人情味，打造疗愈系旅游节目。

▲ 朴宝剑考取证照玩真的！乡下开「暖男理发厅」



男神朴宝剑也来挑战副业！tvN新综艺《宝剑Magic Curl小镇魔发师》将於30日首播，拥有「理发师国家资格证」的他，将与好友李相二、郭东延在偏远乡村经营理发厅。 朴宝剑在服役期间考取证照，还曾亲自为同袍操刀剪发，这次节目中李相二更为此考取美甲师执照，诚意十足。 节目预告将打造「不只打理发型，更温暖人心」的理发厅，暖男形象再度升级！

▲ Netflix抢攻民宿市场 边佑锡加盟引爆期待



Netflix也加入战场！预计第二季上线的《刘在锡的民宿法则》（《刘在锡Camp》），是「国民MC」刘在石继2018年《Busted！明星来解谜》后，时隔8年重返Netflix的实境秀。 节目主打露营型民宿，刘在石将亲自接待客人，更惊喜的是，凭《背著善宰跑》人气飙升的「国民狗狗」边佑锡也将加盟，献出出道后首个固定综艺！他与刘在石、李光洙的互动令人期待，先前传出李孝利、李尚顺夫妇可能客串，Netflix暧昧官方回应「请透过正片确认」，更吊足观众胃口。

▲ 金泰梨挑战小学戏剧老师 与孩子共创舞台



气质女星金泰梨也开启副业模式！她将在tvN《放学后戏剧班》献出出道后首个固定综艺，挑战担任乡村小学课后戏剧班的老师。 从爱情剧、古装剧到科幻片都能驾驭的她，这次将与孩子们一起创作舞台，展现全新魅力。 节目还找来崔贤旭、姜南担任助教，新鲜组合引发好奇。

演员们纷纷跳出戏剧框架，在综艺里大玩职业体验，让观众看见他们亲切又充满反转魅力的另一面。 这波「副业综艺全盛时代」热潮，看来只会越烧越旺！

▲ 李彩玟变菜鸟山友 跨界挑战「要命」登山秀



通过《暴君的厨师》人气飙升的李彩玟将加盟Netflix综艺《到底为什么要登山？ 》，与Car，the garden、DAY6 度云、All Day Project Tarzzan等共同挑战攀登雪山。 这四位「这辈子从未自发性想爬山」的艺人，被迫挑战人生首次的严冬雪山长征，展开一场「用生命爬山」的爆笑血泪记！这是一场献给所有曾翻著白眼问「到底为什么要爬山？」的人们的「解答型综艺」。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻