11歲差距修成正果？ 影帝河正宇認愛圈內女友車靜媛，原傳7月結婚，婚禮驚傳延期

韓國影帝河正宇與小11歲的模特兒兼演員女友車靜媛的戀情與婚訊成為4日晚間熱話。 綜合多家韓媒報導，兩人已承認交往，但對於婚期說法轉趨低調，原傳的7月婚禮似乎確定延期。

4日，河正宇所屬經紀公司與車靜媛的經紀公司，皆對外證實兩人「確實正在交往中」，但一致強調「結婚尚未確定」、「還沒有具體定下的事」。

據早前《Dispatch》獨家報導，河正宇與車靜媛於2020年相識，隨後發展為戀人關係，目前已進入以結婚為前提的穩定交往階段。 兩人的身邊好友向該媒體透露：「他們似乎打算在（河正宇）電影拍攝告一段落後開始準備結婚」，並預測婚禮有望在今年內舉行。



面對「7月結婚說」沸沸揚揚，河正宇本人向媒體親自解釋：「那好像是我父親（金容建）隨口說的話。 意思是『我正在交往的女友，希望夏天能結婚』。」他進一步澄清：「但實際上還沒有任何確定的事情。」

早前有消息指出，兩人原已著手籌備，計劃7月在首爾新羅酒店舉行婚禮。 但最新消息稱，因河正宇的新劇《在大韓民國成為房東的方法》（暫譯）將於3月14日首播，並確定出演名導尹鍾彬的新電影，行程緊湊。 雙方為求更從容完善的準備，已決定將婚禮推遲至今年下半年。



同時同日早些時候，河正宇的父親、資深演員金容建被引用「感謝祝賀」一言，被解讀為證實婚訊。 他事後笑著澄清：「我當時是說『我也不知道這事，如果有喜事當然感謝』，結果報導出來像是我承認了一樣。」他更幽默表示：「真有消息的話，我會親自告訴大家的！」

最初傳聞河正宇女友是「圈外人」，但實為模特兒出身的演員車靜媛。 她於2012年透過電影《恐怖故事》出道，近年雖較少戲劇作品，但在時尚、美妝界相當活躍，頗具知名度。

看來這對明星情侶好事將近，但確切的結婚日期，恐怕還要等待雙方工作告一段落後，才能正式拍板定案了！

