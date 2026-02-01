金宣虎捲逃稅疑雲！Fantagio出面澄清：遵守法律稅務程序，法人公司正在辦理停業

今日（1日），韓媒爆料金宣虎疑似透過家族法人公司進行節稅與逃稅。對此，經紀公司 Fantagio 發表官方聲明，全面否認相關指控。

Fantagio 在聲明中表示：「目前金宣虎與 Fantagio 簽訂個人名義的專屬合約進行活動，並在合約及相關業務上，依法遵守所有法律與稅務程序。」同時強調：「關於金宣虎與公司之間的合約及活動，不存在任何問題。」



此次爭議源於韓媒《體育京鄉》報導，指金宣虎曾另設家族法人公司以節稅。報導指出，他於2024年在首爾龍山區自宅成立一家「演出企劃公司」，父親擔任董事、母親擔任監事。媒體稱，他透過法人帳戶支付父母高額薪資，父母亦使用公司信用卡支付生活費與娛樂開支。報導還提到，此結構與近期國稅局通知補稅的同公司藝人車銀優案例類似，暗示可能存在組織性設計。

（相關報導：金宣虎也出事！緊跟車銀優捲逃稅風暴：用父母當人頭開公司， 「左手轉右手」領薪）

對於報導中提到的個人法人公司，經紀公司解釋：「該公司成立的目的是為了過去的話劇製作及相關活動，絕非出於故意節稅或逃稅。」此外，公司指出，自金宣虎加入 Fantagio 後，該公司已停運一年多，目前正依照相關法律程序辦理停業手續。



最後，Fantagio 表示：「未來所有活動將持續遵守相關法律與程序，並全力確保藝人的活動能順利進行，不引發不必要的誤解。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞