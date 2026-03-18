演藝圈3大「話癆」金南佶×朱智勛×尹敬浩登《藉口GO》狂聊不停！點擊破680萬，網友直呼：第一次看到劉在錫這麼安靜

劉在錫主持的網路節目《藉口GO》迎來第100集！這次邀請到演藝圈三大「話癆」金南佶、朱智勛、尹敬浩作為嘉賓，從節目預告到正式公開都引發熱議。

三人合體展現超強口才，從開場就節奏滿滿、笑料不斷。作為第100集特別企劃，14日公開後迅速在網路發酵，短短兩天就突破500萬觀看，截至18日上午已超過680萬次。



節目中，三人輪番吐槽、分享趣事，甚至連「大神」劉在錫都難以插話，帶來前所未有的笑點。尹敬浩暢談拍攝現場趣聞，金南佶分享長時間粉絲見面會趣事，而朱智勛則以直率犀利的談吐串起全場對話。雖然平時三人都聲稱「不算話很多」，但這回完全展現「話癆三人組」的真本色。



網友們也熱烈回應：「快轉哪都有人在講話」、「現在才3月初，就相當於確定年度最佳作品獎的水平了」、「這是我第一次看到劉在錫這麼安靜」、「2個小時的影片是600萬次？哈哈哈這跟千萬電影沒什麼兩樣」、「哎呦！我們要知道上字幕的人的辛苦」、「朱智勛-只說自己想說的話、金南佶-胡言亂語、尹敬浩-繼續說下去、劉在錫-一直吸鼻涕」、「在今年的頒獎典禮上三人必須要領獎」、「真的是歷代級搞笑」、「金南佶好像想去參加頒獎典禮，請邀請他吧」、「這個不會突破一千萬吧？雖然是2個小時，但是太有意思了」、「請公開無剪輯版吧」、「在大邱坐KTX的時候播放的，現在首爾還沒結束呢」等，好評接連不斷。

另外，《藉口GO》的頒獎典禮已經舉辦三屆：2023年第一屆大賞由李棟旭獲得、2024年第二屆大賞由黃晸珉奪下，而去年第三屆大賞則由池錫辰獲得。尹敬浩去年也拿下新人獎，不知道今年的頒獎典禮能不能再看到「話癆三人組」合體呢？不過……這樣其他嘉賓會不會完全沒有發言機會了（笑）！

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