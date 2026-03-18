男主車銀優避稅風波燒不停也沒差？Netflix力推《超能路人甲》 5月辦發佈會，第二季度強勢上檔

韓國「臉蛋天才」車銀優近日深陷高達200億韓元（下同）的逃稅風暴，形象遭受嚴峻考驗。 儘管爭議延燒，他入伍前主演的Netflix全新漫改劇《超能路人甲》仍確定如期上線，預計將於今年第二季度與全球觀眾見面。

據韓媒報導Netflix新劇《超能路人甲》將於5月12日舉行製作發佈會，正式啟動宣傳行程。 Netflix方面也證實：「《超能路人甲》第二季度上線的計劃沒有變動，具體的公開日期與主要日程確定後會再對外公佈。」



在這場關鍵的宣傳活動中，擔任男主角的車銀優確定缺席。 由於他已於去年末以陸軍軍樂隊身分服役，經紀公司證實他無法到場。 屆時發布會將由導演柳仁植率領女主角朴恩斌、金海淑、崔代勳、林成宰及孫賢周等主要演員出席。



車銀優近日因國稅廳追徵高達200億的稅金，一舉刷新韓國演藝圈追繳金額紀錄，引爆逃稅疑雲。 對此，所屬經紀公司Fantagio先是發佈聲明表示，「正依照稅務當局的程序確認事實關係，未來待法律與行政判斷明朗化後，將會負責地採取必要措施。」車銀優本人也透過社群平台低姿態致歉：「透過這次事件，我深刻反省了身為納稅義務人的態度。」據悉，車銀優方面對國稅廳的決定提出異議，目前已申請「課稅前適否審查」，將對追繳結果展開抗辯。

與此同時，除了稅務風波，車銀優還因將於日本舉辦寫真展，遭質疑違反軍人不得從事營利活動的規定。 經紀公司也緊急滅火，強調該展覽是利用藝人肖像IP（智慧財產權）的商業合作，早在車銀優入伍前的2024年8月就已簽約，「並非車銀優親自參與的營利活動」。 公司也補充，已事先向國防部確認，此舉在軍務上並無問題。

即將上檔的《超能路人甲》以1999年世紀末為背景，是一部講述一群「社區魯蛇」（loser）意外獲得超能力，聯手對抗惡棍的搞笑動作冒險劇。 朴恩斌飾演超能力者「殷彩妮」，而車銀優則扮演追蹤連環失蹤案的特聘公務員「運政」。 隨著男主角陷入爭議，這部作品的上檔也備受考驗。



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