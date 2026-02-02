慘遭圍剿！《Kpop 獵魔女團》Arden Cho留言力挺車銀優挨轟「支持犯罪」，急低頭道歉

韓國人氣偶像兼演員車銀優近日因涉嫌逃稅高達200億（韓元，下同），遭國稅局追討並引爆爭議。 而曾為動畫《Kpop 獵魔女團》角色「Rumi」配音的演員Arden Cho因之前在車銀優的道歉文下留言「永遠支持你」遭到網友圍剿。 日前她在首爾受訪時緊急滅火，強調純屬「私人安慰」，並為引發誤會公開致歉。

Arden Cho今日（2日）在首爾江南區三星洞接受採訪，在正式訪問前主動對爭議發表聲明。 她解釋留言只是出於私人交情的安慰，「留言只是基於個人友誼的鼓勵，絕對沒有支持其行為或為其辯護的意圖。」 她坦言對於私人慰問被公眾擴大解讀感到遺憾，並承諾未來會更加謹言慎行，同時低頭致歉。

根據韓國國稅廳調查，車銀優與其母親涉嫌透過空殼公司不正當降低稅率，遭追繳超過200億的所得稅。 其所屬經紀公司Fantagio則回應，「此事尚未最終定案，將依法進行說明。」 車銀優本人也已透過SNS道歉，表示對造成大眾失望深感抱歉。



事件起因於上個月Arden Cho在車銀優的道歉貼文下留言：「永遠支持你，弟弟加油！」此舉被網友解讀為公開力挺涉稅爭議的藝人，瞬間引發排山倒海的批評，指責她「無視法律」、「助長不良風氣」。



儘管Arden Cho火速出面劃清界線，但多數韓國網友似乎並不買單，認為公眾人物在敏感社會議題上本應更加謹慎，「即使是朋友，在這種爭議下公開留言就是不合適」、「這不是私事，是公眾人物對社會責任的態度問題」、「偷稅漏稅的受害者是全體國民唉，怎麼可以公開支持？？？」等。

