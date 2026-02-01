金宣虎也出事！緊跟車銀優捲逃稅風暴：用父母當人頭開公司， 「左手轉右手」領薪

Fantagio男星接連捲入財務爭議！繼旗下藝人車銀優爆出鉅額逃稅疑雲後，同公司演員金宣虎也被韓媒《體育京鄉》踢爆，他疑似透過另設的家族法人公司進行實質性節稅操作，引發輿論譁然！

據報導，金宣虎於2024年1月（當時正與前東家討論續約期間）在首爾龍山區自宅地址，成立了一家「演出企劃公司」，並由他本人擔任代表理事。 公司董事會完全由家族成員組成：父親擔任社內董事、母親擔任監事，並無外部專業經理人。



家族公司爭議點一次看：

1.「紙殼公司」疑雲：金宣虎被指每月透過公司帳戶支付父母數百至數千萬（韓元）薪資，父母再將款項「迴轉」給他。

2. 公私混用：父母被爆用公司卡支付生活費、娛樂消費，公司名下更登記有進口車。

3. 超廣業務範圍：該公司登記業務從廣告、節目製作、醫療貿易到房地產買賣多達十餘項，卻唯獨未登記「大眾藝術文化企劃」這項核心業務，合法性受質疑。



如同車銀優事件，大眾關注Fantagio是否也曾將合約金、結算款支付至這家被疑為「紙殼公司」的家族企業。 對此，Fantagio已向媒體承認該公司存在，但解釋是金宣虎為未來持續發展話劇事業而設立，且已停運一年多，正在辦理廢業手續。

公司稍早表示「正在整理與金宣虎相關立場」，正式聲明備受矚目。 這場從車銀優延燒至金宣虎的Fantagio稅務風暴，恐將持續擴大。

