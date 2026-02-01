金宣虎卷逃税疑云！Fantagio出面澄清：遵守法律税务程序，法人公司正在办理停业

今日（1日），韩媒爆料金宣虎疑似透过家族法人公司进行节税与逃税。对此，经纪公司 Fantagio 发表官方声明，全面否认相关指控。

Fantagio 在声明中表示：「目前金宣虎与 Fantagio 签订个人名义的专属合约进行活动，并在合约及相关业务上，依法遵守所有法律与税务程序。」同时强调：「关於金宣虎与公司之间的合约及活动，不存在任何问题。」



此次争议源於韩媒《体育京乡》报导，指金宣虎曾另设家族法人公司以节税。报导指出，他於2024年在首尔龙山区自宅成立一家「演出企划公司」，父亲担任董事、母亲担任监事。媒体称，他透过法人帐户支付父母高额薪资，父母亦使用公司信用卡支付生活费与娱乐开支。报导还提到，此结构与近期国税局通知补税的同公司艺人车银优案例类似，暗示可能存在组织性设计。

对於报导中提到的个人法人公司，经纪公司解释：「该公司成立的目的是为了过去的话剧制作及相关活动，绝非出於故意节税或逃税。」此外，公司指出，自金宣虎加入 Fantagio 后，该公司已停运一年多，目前正依照相关法律程序办理停业手续。



最后，Fantagio 表示：「未来所有活动将持续遵守相关法律与程序，并全力确保艺人的活动能顺利进行，不引发不必要的误解。」



