金宣虎也出事！紧跟车银优卷逃税风暴：用父母当人头开公司， 「左手转右手」领薪

Fantagio男星接连卷入财务争议！继旗下艺人车银优爆出巨额逃税疑云后，同公司演员金宣虎也被韩媒《体育京乡》踢爆，他疑似透过另设的家族法人公司进行实质性节税操作，引发舆论哗然！

据报导，金宣虎於2024年1月（当时正与前东家讨论续约期间）在首尔龙山区自宅地址，成立了一家「演出企划公司」，并由他本人担任代表理事。 公司董事会完全由家族成员组成：父亲担任社内董事、母亲担任监事，并无外部专业经理人。



家族公司争议点一次看：

1.「纸壳公司」疑云：金宣虎被指每月透过公司帐户支付父母数百至数千万（韩元）薪资，父母再将款项「回转」给他。

2. 公私混用：父母被爆用公司卡支付生活费、娱乐消费，公司名下更登记有进口车。

3. 超广业务范围：该公司登记业务从广告、节目制作、医疗贸易到房地产买卖多达十余项，却唯独未登记「大众艺术文化企划」这项核心业务，合法性受质疑。



如同车银优事件，大众关注Fantagio是否也曾将合约金、结算款支付至这家被疑为「纸壳公司」的家族企业。 对此，Fantagio已向媒体承认该公司存在，但解释是金宣虎为未来持续发展话剧事业而设立，且已停运一年多，正在办理废业手续。

公司稍早表示「正在整理与金宣虎相关立场」，正式声明备受瞩目。 这场从车银优延烧至金宣虎的Fantagio税务风暴，恐将持续扩大。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻