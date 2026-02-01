原來她也演過戲！崔美娜秀《單身即地獄5》最強海后，曾與李鍾碩同框《瑞草洞》，節目中一次愛四男掀熱議

最近在 Netflix 人氣戀愛實境節目《單身即地獄5》展現強烈存在感，還被封為「最強海后」、「女版官熙」的崔美娜秀，過去的演技活動經歷也成為話題。

她曾在電視劇《瑞草洞》中短暫亮相，飾演李鍾碩的相親對象。劇中，當李鍾碩說出「我會再聯絡你」時，崔美娜秀以一句「好～一定要聯絡我！」作為回應，沒想到下一秒就被刪除聯絡方式，這段小插曲為劇情畫下句點。儘管戲份不多，但她自然的表情演技與穩定的台詞表現，仍成功吸引觀眾目光。



崔美娜秀出生於1999年，曾參加過《韓國小姐》選美比賽，更是韓國首位奪下《地球小姐》冠軍的得主。她出生於澳洲，並曾就讀美國名校伊利諾大學厄巴納－香檳分校。近期在《單身即地獄5》中，她以一襲黃色洋裝登場，展現結實勻稱的身材線條，瞬間吸引多位男出演者的視線，而她坦率、毫不掩飾的直球性格也引發高度關注。



其中，崔美娜秀在四男之間周旋，甚至讓五位主持人集體放棄預測，成為節目最大的話題。她甚至語出驚人表示：「難道不能和兩個男人一起離開嗎？如果能牽著手一起出去就好了！」這番發言立刻引來洪真慶吐槽，逗笑全場。



而《單身即地獄5》也再度席捲全球。根據28日 Netflix Top 10 官方網站數據顯示，《單身即地獄5》在1月19日至25日期間累積460萬次觀看、2360萬小時觀看時數，強勢打入全球 Top 10。隨著真心話遊戲後氣氛全面升溫，單身男女在錯綜複雜的情感糾葛中展開激烈心理戰，帶來滿滿心跳與多巴胺。第8至第10集將於2月3日公開。



