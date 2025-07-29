《Workdol》曝光並刪除了在韓國非法代辦店的畫面，官方：「已交由轄區警方處理」

網路人氣綜藝《Workdol》因將商家的非法行為原封不動曝光而引發爭議，隨後刪除相關畫面。

YouTube 頻道《Workman》的相關系列節目《Workdol》於 24 日上傳了標題為「我是新人警察，要去加里峰洞嗎!?」的影片，團體 Billlie 成員 Tsuki 挑戰一日警察體驗。



當天 Tsuki 身穿警察制服登場，並被分派到首爾九老區加里峰洞派出所工作，與現職警察一起巡邏當地各處。引發問題的畫面出現在巡邏過程中的一家通信社代辦店。

當警察與 Tsuki 及拍攝團隊突然進入代辦店時，店內的客人嚇得急忙逃離，慌張的店長臉下方還被加上「把我的客人還來」的字幕。警方則表示：「學會可愛地打招呼後，下次就這樣進來吧」，隨後離開現場。



這家通信社代辦店的招牌上出現「非法護照開卡」字樣，意思是「非法護照發行」。因此引發了疑慮，懷疑該代辦店是否以不正當手段辦理護照、替非法滯留者開通手機，公然標示非法行為，同時也引發警方未察覺的爭議。

《Workman》方針對此事件的最新回應是，已將相關店家的訊息交給轄區警局，並刪除了該段畫面。

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同時，影片中還有一段 Tsuki 巡視加里峰洞市場時，向一位商販打招呼卻遭對方敵意回應的畫面。該商販激動大喊：「你知道我是誰嗎？你在這裡待一天看看，警察都抓光了，中國人一個都沒有，店面全都空了！」這一段畫面也引發了討論。



Tsuki 當場慌亂離開，警察則解釋：「最近因為抓捕非法滯留者，這裡的市場中國人很多，主要客群消失了，所以他們好像不太喜歡我們。」

▼影片定位在 05:53。



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