車太鉉又忍不住劇透《MOVING 異能2》！親自透露裝備升級為「電動公車」，5月正式投入拍攝

車太鉉不愧是《MOVING 異能2》的最佳「宣傳擔當」，這次又忍不住劇透自己的角色！

《MOVING 異能》於2023年8月推出20集，改編自姜草作家的同名網路漫畫，講述擁有超能力的孩子與隱藏過去痛苦秘密的父母，共同面對跨世代巨大危機的動作英雄故事。作品公開後，不僅在韓國掀起熱烈討論，也在海外各地引發追劇熱潮，人氣持續攀升。也因此，Disney+ 於2024年11月正式宣布製作第二季，讓劇迷期待值持續升溫。



第二季演員陣容陸續曝光，第一季靈魂角色韓孝周、趙寅成、車太鉉等實力派「父母輩」已親自透露將再度出演，高胤禎、金度勳等年輕主演也確定續演。另一方面，薛景求、廉晶雅、盧允瑞新加入，為劇情注入更多變數。不過，第一季飾演「金奉皙」的李正河因入伍海軍陸戰隊，確定無法參與第二季演出，也讓觀眾感到遺憾。



近日，車太鉉出演《兩點出逃 Cultwo Show》時，也親自透露第二季進度，表示將於今年5月正式投入拍攝。不過他坦言，距離正式公開恐怕仍需等待約2年時間。他進一步說明：「拍攝大概需要1年，後製也要1年。」同時也幽默透露角色升級：「更好的消息是，我這次終於要開電動公車了！以前要隨身帶著一顆電池，這次直接升級成電動公車。」相關發言也讓觀眾更加期待第二季的變化。



回想他先前與金度勳一同出演綜藝《只要有空，4》時，也曾搶先「預告」第二季動向，笑說：「今年會拍《MOVING 異能2》，預計2027年公開，大家到那時都要保持健康，撐到那時才行。」已經先預約好宣傳了 XD



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