比鬼故事还可怕！Billlie自爆恐怖减肥史：为穿下小如童装的打歌服，靠冰块活一周，饿到走路像飘魂

韩国女团Billlie成员文秀雅与Tsuki近日登上网路节目，惊爆练习生时期为了维持「偶像身材」所经历的极端减肥血泪史，从「一周只吃冰块」到「每天只靠三根棒棒糖度日」，骇人过程让全场听傻，也再度掀开偶像产业背后严苛甚至扭曲的标准身材。

文秀雅在节目中被问到人生最高体重，她坦言是55kg，并透露妈妈曾对她说：「身高减去120，才是最上镜的体重。」让她长期承受严格的体重管理压力。 她也忍不住批评，现今的审美标准已变为「瘦到见骨」，不理解为何大家总要讨论体重。 Tsuki则补充，偶像在试打歌服装时，甚至常遇到「像童装一样小」的衣服，赤裸点出业界对身材的苛刻要求。



两人分享的具体减肥方法更是惊人。 Tsuki透露，曾和一起练习的姐姐「每天早、中、晚只各吃一根棒棒糖」，以此极端方式在短时间内狂减4到5kg。文秀雅的经历则更为恐怖。 她表示「最糟糕的方法就是只吃冰块撑一周」，并强烈警告：「那是因为当时年纪小才撑得住，绝对不能模仿。」她回忆前三天还能忍耐，但第四天开始「走路的感觉消失了，爬楼梯时像飘在空中」，当时体重掉到人生最低的42kg，才终於觉悟「真的不能再这样了」。



Tsuki也分享自己个性好强，即使出现贫血、晕眩也会硬撑。 某次贫血发作时，她心想「没问题，撑一下就好」，随后便直接昏倒、失去意识，「那之后的记忆一片空白」。 她以此亲身经历，强调极端减肥对健康的严重危害。



节目播出后粉丝纷纷心疼表示：「难怪她们舞台上总是那么瘦」、「产业标准真的太病态」、「爱豆是上镜需求，普通人真的不要学」、「健康才是最重要的」、「很佩服爱豆，饿那么久居然还有力气又唱又跳」、「极端减肥身体会受不了」等。

此外，Billlie刚於27日发行最新单曲《cloud palace ~ false awakening》，两位成员在努力活动的同时也勇敢说出过往伤痛，希望唤起大众对健康审美的重视。

